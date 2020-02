Krankheiten Rückkehrer aus China in Berliner DRK-Gebäude untergebracht

Berlin. Die mit einer Bundeswehrmaschine zurückgekommenen Passagiere aus China haben die Quarantänestation in einem Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin erreicht. Die Rückkehrer seien am Sonntagnachmittag auf dem DRK-Gelände im Stadtteil Köpenick eingetroffen, sagte ein DRK-Sprecher. Die Transportwagen wurden auf der Fahrt vom Flughafen Tegel nach Köpenick von der Polizei begleitet.

Die China-Rückkehrer sollen nach derzeitigen Plänen 14 Tage in einem Isolierbereich bleiben, getrennt von der regulären Patientenbetreuung in den Kliniken des DRK. Die Passagiere landeten am Sonntagmittag auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Außenminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich nach der Ankunft erleichtert über die Ausreise der Deutschen und ihrer Familienangehörigen.