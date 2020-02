Auch das Bundesministerium der Finanzen an der Wilhelmstraße hat in der zweiten „Bad Banks“-Staffel einen Auftritt.

Gabriel Fenger (Atsma) wird in der ersten Folge „Schöne neue Welt“ aus dem Gefängnis in Frankfurt entlassen. Als er nach seinem Gerichtstermin auf die Straße tritt, erwartet ihn Christelle Leblanc (Nosbusch). Tatsächlich befindet sich das Bürogebäude an der Ecke Stresemannstraße/Köthener Straße.

Die Bar „Blacklist“ an der Neuen Kantstraße in Charlottenburg

„Paranoia“ macht sich in der fünften Staffel breit. Jana Liekam (Paula Beer) und ihr ehemaliger Chef und jetziger Liebhaber Gabriel Fenger (Atsma) treffen sich in der Bar „Blacklist“ an der Neuen Kantstraße in Charlottenburg für eine Aussprache.

...Berlinkenner dürften sofort sehen, dass sich der Dönerimbiss am Kreuzberger Kottbusser Tor – ganz genau an der Adalbertstraße – befindet und tatsächlich so heißt.

In der sechsten, finalen Folge „Long live the Queen“ treffen Robert Khano (Jean-Marc Barr), Gabriel Fenger (Barry Atsma, l.), Quirin Sydow (Tobias Moretti ) und Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch, r.) zum Showdown in Frankfurt zusammen...

Neue Staffel „Bad Banks“: So viel Berlin steckt in der Serie

Vor zwei Jahren landeten das ZDF und arte mit der Serie „Bad Banks“ einen Überraschungserfolg. Unter anderem beim Deutschen Fernsehpreis, beim Bambi und beim Grimme Preis wurde das Team um die Hauptdarsteller Paula Beer, Désirée Nosbusch, Albrecht Schuch und Barry Atsma ausgezeichnet. Vom 8. bis zum 10. Februar sind sechs neue Folgen im ZDF und dauerhaft in der Mediathek zu sehen.

Nach der Bankenmetropole Frankfurt ist dieses Mal Berlin der Ort des Geschehens. Sechs Monate nach der Finanzkrise machen verschärfte Auflagen das Geschäft der fusionierten Deutschen Global Invest extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg rückt für Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche einen fundamentalen Wandel. Aber noch nie lagen Aufstieg und Fall so nah beieinander.

Ein Kampf der Generationen beginnt, bei dem am Ende die Frage bleibt, wer die Zukunft des Systems bestimmen wird. Gedreht wurde in Berlin teilweise an Originalschauplätzen, teilweise an umfunktionierten Orten. Unsere Gegenüberstellungen helfen beim Wiedererkennen der wichtigsten Stationen der preisgekrönten Serie über das korrupte Bankensystem und die Welt der Fintechs.