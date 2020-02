Protokoll einer Selbstzerstörung

Die Redaktionsräume des Berliner Verlags befinden sich heutzutage in der Alten Jakobstraße in Kreuzberg.

Für Heike S. muss Holger Friedrich etwas Exotisches gehabt haben – ein junger Mann, der DDR-Musik hörte, linientreue Schriftsteller las und unbedingt der SED beitreten wollte. Die 17-Jährige, die wie viele ihres Alters vom real existierenden Sozialismus nichts mehr wissen wollte, fand eine Weile Gefallen an ihm. Umso größer war ihr Entsetzen, als sie erfuhr, dass Friedrich sie nach dem Ende ihrer Liaison denunziert und behauptet hatte, sie wolle die DDR illegal verlassen – was nach ihren Angaben nicht stimmte und ihr unter dem SED-Regime viel Ärger einbrachte.

Die Episode, die die „Welt am Sonntag“ am vergangenen Wochenende unter Berufung auf eidesstattliche Versicherungen und Schilderungen von Zeitzeugen veröffentlichte, wäre vermutlich niemals ans Licht der Öffentlichkeit gekommen, ginge es nicht um den neuen Besitzer von „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“. Der Neuling im Verlagsgeschäft war im Herbst vergangenen Jahres mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet – und muss seit einem Vierteljahr vor allem Krisenmanagement betreiben. Sein Umgang mit der eigenen Biografie zeigt, was geschieht, wenn Macht, übertriebenes Selbstbewusstsein und politische Nähe zum SED-Sozialismus zusammentreffen.

Die neueste Geschichte des Berliner Verlages, dem die beiden Zeitungen gehören, ist die Geschichte einer Selbstzerstörung. Nicht Offenheit und ein selbstkritischer Umgang mit Fehlern zeichnet sie aus, sondern Schweigen, Rechtfertigungen und Unwahrheiten. Binnen kurzem hat Friedrich nicht nur seine eigene Glaubwürdigkeit beschädigt, sondern auch die seiner Zeitungen, deren wichtigstes Kapital damit verzehrt wird.

Das Protokoll dieser Zerstörung beginnt mit einer Sonderausgabe der „Berliner Zeitung“ zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Für Irritationen sorgte schon, dass darin ein zweiseitiges Interview mit dem letzten Generalsekretär der SED, Egon Krenz, erschien, das sich vor allem durch unterwürfige Fragen auszeichnete. Breites Entsetzen löste indes ein zweiseitiges Editorial aus, in dem der Verleger Holger Friedrich und seine Frau Silke schilderten, was sie mit ihrer neuen Zeitung vorhätten. Der Text, der den „Spiegel“ an den schief gegangenen Versuch einer Schülerzeitung erinnerte, „die Probleme der Menschheit“ zu erklären, zeugte von einem kruden politischen Weltbild – und dem Willen, dieses fortan zum Programm ihrer Zeitung zu erheben.

Niemand im Verlag wusste von der Vergangenheit des Verlegers

Einen Vorgeschmack darauf bot das Interview mit Krenz, den die Besitzer in ihrem Editorial überschwänglich gelobt hatten, weil er im Herbst 1989 nicht auf Demonstranten hatte schießen lassen. „Egon Krenz hat mit dieser persönlichen Entscheidung Millionen Menschen selbstbestimmte, positive Lebenswege ermöglicht, die uns unter anderem diesen Text in dieser Zeitung veröffentlichen lassen,“ erklärten Silke und Holger Friedrich. „Dafür sind wir ihm dankbar und möchten fragen, ob es in gleichem Maße groß war, ihn neben anderen zu viereinhalb Jahren Haft zu verurteilen.“

Eine Woche später enthüllte die „Welt am Sonntag“, dass Friedrich eine Zeit lang Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi war. Überliefert sind zwölf größtenteils handschriftlich verfasste Berichte, die er während seiner Armeezeit erst mit „Holger Friedrich“ und nach einer förmlichen Verpflichtung mit dem Decknamen „Peter Bernstein“ unterzeichnet hatte. Laut IM-Vorgang währte die Zusammenarbeit mindestens von Dezember 1987 bis Februar 1989, also insgesamt 14 Monate. Die Lobeshymnen auf Krenz bekamen plötzlich einen anderen Hintergrund.

Da die „Berliner Zeitung“ einst der SED gehörte und sich jahrelang mit eigenen Ex-Stasi-Mitarbeitern herumschlagen musste, schlug die Nachricht dort wie eine Bombe ein. Denn Friedrich hatte bis dahin niemanden im Verlag über seine Vergangenheit informiert. Statt freimütig einzugestehen, dass es ein großer Fehler war, sich auf den Bund mit der Stasi einzulassen, reagierte er mit Rechtfertigungen.

Um der Enthüllung in der „Welt am Sonntag“ zuvorzukommen, veröffentlichte er seine Antworten auf deren Fragen im eigenen Blatt. Er bestritt, „aktiv“ für die Stasi tätig gewesen zu sein und präsentierte eine Theorie, wonach die Bespitzelten lediglich „Testpersonen“ gewesen seien. Seine Verpflichtungserklärung rechtfertigte er damit, dass ihm ansonsten eine mehrjährige Haftstrafe gedroht hätte. Dass er zu DDR-Zeiten SED-Mitglied war, sei „Voraussetzung“ für die Zulassung zum Abitur und zum Studium gewesen.

Von Friedrichs Darstellung stimmte allenfalls die Hälfte – jedenfalls dann, wenn man sie mit dem überlieferten IM-Vorgang abgleicht. Bereits in seinem ersten handschriftlichen Bericht denunzierte er einen Unteroffizier, der fehlende Zubehörteile aus Fahrzeugen der „Ministerreserve“ ausbauen ließ, wodurch „eine Beeinträchtigung der Gefechtsbereitschaft“ entstanden sei. Im zweiten Bericht informierte er über einen Soldaten, der Westverwandtschaft habe und im Urlaub einen ungültigen Personalausweis benutze. Im dritten Rapport gab er ein Gespräch mit einem Heizer wieder, der die Verbrennung von Rohbraunkohle als „Schweinerei für die Umwelt“ bezeichnet habe. Zufrieden hielt sein Führungsoffizier fest: „Er belastet in den Gesprächen Personen aus seinem Umgangskreis.“

Redaktion der Berliner Zeitung will mit Betroffenen sprechen

Die Enthüllung von Friedrichs Vorleben versetzte die Redaktion der „Berliner Zeitung“ in einen Schockzustand. Noch am gleichen Tag erklärte sie, sie werde sich „sachlich und angemessen mit der Situation auseinandersetzen“. Sie stünde für unabhängigen Journalismus und werde weiter ihren Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte leisten. Herausgeber Michael Maier begrüßte die Aufdeckung der Stasi-Verstrickung seines Verlegers mit den Worten: „Die Veröffentlichung der verstörenden Geschichte des Holger Friedrich ist aus unserer Sicht ein Beitrag zu dieser Transparenz.“

Wenige Tage später versprachen die Chefredakteure Jochen Arntz und Elmar Jehn, den Fall Friedrich auch journalistisch aufzubereiten und dessen Stasi-Akten einzusehen. Man werde Fakten sammeln und versuchen, mit Menschen zu reden, die in den Akten auftauchten. „Die Berliner Zeitung wird über den Fall berichten, wie sie auch sonst berichten würde.“ Tags darauf gaben sie bekannt, die Redaktion habe „ein fünfköpfiges Reporter-Team für die Aufarbeitung benannt“ und werde bei der Prüfung der Akten von Marianne Birthler, der früheren Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, und dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk fachlich unterstützt.

Bis heute, also fast drei Monate später, ist in der Berliner Zeitung kein einziger Artikel über den Fall Friedrich veröffentlicht worden. Stattdessen erschien am 11. Dezember vergangenen Jahres ein weiterer Text „In eigener Sache“, dem ein 26-seitiger Bericht von Birthler und Kowalczuk angehängt war. Die Chefredakteure versprachen, diesen zum Anlass zu nehmen, „in den kommenden Tagen und Wochen das Thema einer adäquaten Aufarbeitung der DDR-Geschichte publizistisch und mit Diskussions-Veranstaltungen zu begleiten.“ Geschehen ist seitdem: nichts.

Subtile Umdeutung der Geschichte hält Einzug

Schon die Auswahl der beiden Gutachter hatte bei manchem den Eindruck erweckt, es ginge eher um Absolution als um Aufklärung. Auffällig nachdrücklich bescheinigten diese sich selbst in einem Schreiben an die Chefredaktion, dass bei ihnen „die Voraussetzungen für eine unabhängige Expertise gegeben seien“. Für ihren in nur sieben Tagen erstellten Bericht recherchierten sie weder im Stasi-Unterlagen-Archiv, noch befragten sie die von Friedrich Bespitzelten.

Stattdessen spekulierten sie vielfach über das Geschehen und nahmen Friedrich oft in Schutz. Dass dieser einen Kameraden anschwärzte, der Westfernsehen geschaut hatte, rechtfertigten sie damit, dass er „nervös geworden“ sei. Dass er im Auftrag der Stasi einen christlichen Soldaten in die Kirche begleitete und anschließend darüber berichtete, sei als Beitrag zu dessen Verfolgung „minimal“ gewesen. Über einen dritten Spitzelbericht mutmaßten sie, dass er damit versucht haben könnte, „sich selbst zu schützen“. An anderer Stelle hieß es dagegen, Friedrich hätte nur „überwiegend Offenkundiges“ berichtet.

Die Veröffentlichung des Berichts war offenbar als Befreiungsschlag gedacht. Der Verleger machte der Redaktion allerdings einen Strich durch die Rechnung, weil er eine „Zeit“-Redakteurin schon vorher über Einzelheiten informiert hatte. In einer Vorabmeldung berichtete die Wochenzeitung, dass auf Friedrich „mindestens“ zehn IMs angesetzt worden seien – was Kowalczuk empört dementierte. Gegenüber dem „Spiegel“ beklagte er sich über den „Vertrauensbruch“ der „Berliner Zeitung“, die den Bericht erst später hätte veröffentlichen wollen und auch ihn zu Stillschweigen verpflichtet hätte. Auch die wohlmeinende „Zeit“-Redakteurin hatte Friedrich gegen sich aufgebracht, weil er in letzter Minute alle seine Zitate zurückgezogen hätte.

Der Bericht von Birthler und Kowalczuk schloss mit der Empfehlung an den Berliner Verlag, sämtliche Stasi-Unterlagen über Friedrich zu veröffentlichen. Bei seiner IM-Akte ist dies jederzeit möglich, bei den übrigen Dokumenten bedarf es seiner Zustimmung. Doch weder das eine noch das andere findet sich bislang auf den Seiten der „Berliner Zeitung“. Über die Gründe kann man nur spekulieren, da die Chefredakteure eine entsprechende Anfrage der „Welt am Sonntag“ unbeantwortet ließen. Auch eine erneute Anfrage in der vergangenen Woche wurde nicht beantwortet.

Stattdessen hält in der „Berliner Zeitung“ seit dem Eigentümerwechsel eine subtile Umdeutung der Geschichte Einzug. Bereits in seinem ersten Kommentar zu den Vorgängen schrieb Herausgeber Maier, dass er Mitte der 1990er-Jahre bestrebt gewesen sei, nach dem Ende der DDR einen „wirklichen Neuanfang“ zu ermöglichen. Deshalb hätte er auch Bürgerrechtler wie Renate Oschlies eingestellt. Unter den Tisch fallen ließ er dabei, dass der Redakteurin später gekündigt wurde. Für ihre Weiterbeschäftigung musste Renate Oschlies sich durch zwei Instanzen klagen und war danach gesundheitlich schwer angeschlagen.

Vergangene Woche griff Maier erneut zur Feder und berichtete von der langen Geschichte der „Berliner Zeitung“. Die 40 Jahre in der DDR handelte er mit den Worten ab: „Wenn man die alten Ausgaben durchblättert, stehen interessante Kultur- und Lokalberichte neben der knallharten Verbreitung der Orthodoxie der Partei.“ Die West-Berliner Zeitungen hingegen hätten das selbst gesetzte Ziel, in sachlicher, ungeschminkter Form zu berichten, leider oft aus den Augen verloren, weil sich die Journalisten „in die Rhetorik des Kalten Krieges“ hätten zwingen lassen.

Solcherart Beschönigung der eigenen Geschichte entspricht offenbar auch Friedrichs Wunsch. Schon in seinem ersten Interview mit Chefredakteur Arntz hatte er erklärt, er hätte die „Berliner Zeitung“ „immer als einen Versuch wahrgenommen, möglichst ehrlich zu sein und das bestmögliche Ergebnis zu erreichen“. Das SED-Organ, das er schon als Kind gelesen habe, habe er „Zeit meines bewussten Daseins als einen Ort wahrgenommen, der sich um eine bessere Idee bemüht hat“.

In demselben Interview wurde das Ehepaar auch gefragt, was für sie einen guten Verleger ausmache. Friedrichs Frau antwortete: „Er sollte der Wahrheit verpflichtet sein, der persönlichen und institutionellen Integrität.“ Genau diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten ist es wohl, die den Berliner Verlag in die schwerste Krise einer Geschichte gebracht hat.

Hubertus Knabe ist Historiker und Publizist. Er war von 2000 bis zum November 2018 Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen.