Grünheide: Wieder Kundgebung gegen geplante Tesla-Ansiedlung

Grünheide. Gegner des geplanten Werks des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla haben am Samstag erneut in Grünheide nahe Berlin demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 120 Menschen an der Veranstaltung teil. Die Kundgebung verlief friedlich und ohne Zwischenfälle, wie ein Polizeisprecher sagte.

Immer wieder veranstaltet die Bürgerinitiative "Gegen Gigafactory Grünheide" Kundgebungen vor dem geplanten Werk. Die beteiligten Bürger beschäftigt unter anderem die Ver- und Entsorgung des Werks mit Wasser, außerdem befürchten sie eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung.

Auf dem 300 Hektar großen Gelände will Tesla eine Fabrik bauen, in der von Sommer 2021 an bis zu 500 000 Fahrzeuge der Typen Model 3 und Y sowie künftiger Modelle im Jahr vom Band rollen sollen.

Die Ansiedlung des US-amerikanischen Elektroautobauers wird beim Land Brandenburg und der Kommune als große Chance gesehen, Anwohner und Naturschützer melden aber auch Bedenken an.