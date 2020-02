Sturmtief "Sabine" sorgt ab Sonntag für ungemütliches Wetter

Offenbach. Nach dem sonnigen Wetter am Samstag in Berlin und Brandenburg mit Temperaturen um die 8 Grad sollen in der Nacht zum Sonntag Wolken aufziehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Tagesverlauf 10 bis 13 Grad. "Das liegt deutlich über dem Februar-Schnitt", sagte ein DWD-Sprecher. Am Sonntagnachmittag verstärkt sich die Bewölkung zwischen Prignitz und Havelland. Zum Abend hin wird Regen über Berlin erwartet, der nach Südosten zieht.

Das vom Atlantik kommende Orkantief "Sabine" sorgt dann für Windstärke 8 bis 9. Es können Windgeschwindigkeiten von fast 100 Stundenkilometern erreicht werden. Die Deutsche Bahn will wegen möglicher Sturmschäden die Stärke ihres Bereitschaftspersonals verdoppeln. Die Bahn sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet.

Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollen eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. "Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten, können dies unkompliziert tun", sagte ein Bahnsprecher. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren.

Der Sturm könnte auch den Flugbetrieb an den Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken. Eine Flughafensprecherin sagte, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei.

Auch zum Wochenanfang am Montag soll es stürmisch und regnerisch bleiben, bei Höchstwerten von 12 Grad. Nach DWD-Angaben sind örtlich auch Gewitter möglich.