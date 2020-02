Orkantief "Sabine" in Berlin und Brandenburg: Wo es stürmisch wird

Dieses Paar wird in der Innenstadt von einer Sturmböe überrascht.

Mit dem Orkantief "Sabine" wird es stürmisch in Berlin und Brandenburg. Bahn und Flughäfen stellen sich auf Einschränkungen ein.

Orkan Orkantief "Sabine" in Berlin: Sturmböen am Sonntag

Potsdam. Der Deutsche Wetterdienst hat am späten Sonnabendabend im Zusammenhang mit dem erwarteten Sturmtief "Sabine" amtliche Wetterwarnungen für Berlin und Brandenburg herausgegeben.

Für Berlin warnte der DWD zunächst für den Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h. Dagegen galt für das westliche Brandenburg eine amtliche Warnung vor Sturmböen bis 85 km/h aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen seien auch schwere Sturmböen bis 100 km/h (Beaufort 10) möglich.

Orkantief Sabine sorgt auch in Berlin für stürmisches Wetter

Im Verlauf des Sonntags sei mit einer deutlichen Windzunahme zu rechnen, so die Meteorologen. Orkantief "Sabine" bringe zunächst Wind- bis Sturmböen (Bft 7-8). Ab dem Abend und in der Nacht zu Montag seien verbreitet Sturmböen, teils auch schwere Sturmböen (Bft. 10) möglich. Selbst einzelne orkanartige Böen (Bft 11) seien nicht ausgeschlossen. Dabei wird es am Sonntag mit 10 bis 13 Grad noch einmal sehr mild. In der Nacht zu Montag könne es dagegen auch Gewitter geben. Der Wind wehe weiter frisch, zeitweise stark aus Südwest.

Selbst am Dienstag, so die Meteorologen, müsse in der Region Berlin und Brandenburg noch verbreitet mit stürmischen Böen, teilweise auch Sturmböen gerechnet werden.

Am Montag ist es wechselnd bis stark bewölkt, es kann widerholt Regenschauer geben, teils mit Graupel vermischt. Örtlich seien auch erneut Gewitter möglich, so der DWD. Weiter müsse bei frischem Südwestwind mit Sturmböen, teilweise auch schweren Sturmböen gerechnet werden. Erst am späten Montagnachmittag und -abend würden diese nachlassen.

Orkantief „Sabine“: Bahnpersonal auf Schadensfälle vorbereitet

Die Deutsche Bahn stellt sich auf mögliche Einschränkungen ein. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte eine Sprecherin. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. „Allerdings können wir heute nicht in die Glaskugel schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Wir beobachten es genau.“ Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

Gibt es Warnungen in meiner Region? Hier gelangen Sie zur aktuellen Wetterkarte.

„Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten, können dies unkompliziert tun“, sagte ein Bahnsprecher. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren.

Flughafen Tegel und Schönefeld: Keine Abfertigung ab Windgeschwindigkeit von mehr als 70 km/h

Der Sturm könnte auch den Flugbetrieb an den Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken. Eine Flughafensprecherin sagte, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei.

Lesen Sie auch: Wer zahlt Sturmschäden? Die wichtigsten Fragen und Antworten