Sturm in Berlin und Brandenburg: Ausfälle am Flughafen Tegel

Berlin. In der Nacht zu Sonntag fegt Sturmtief "Sabine" über Berlin und Brandenburg hinweg. Am Sonntagnachmittag hatten erste Sturmböen Berlin erreicht. Für die Region gelten amtliche Wetterwarnungen. Für Berlin hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h gewarnt. Für das westliche Brandenburg galt eine amtliche Warnung vor Sturmböen bis 85 km/h aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen seien auch schwere Sturmböen bis 100 km/h (Beaufort 10) möglich.

Im Verlauf des Sonntags nahm der Wind dann deutlich zu. Orkantief "Sabine" hatte zunächst Wind- bis Sturmböen (Bft 7-8) gebracht, so die Meteorologen. Ab dem Abend und in der Nacht zu Montag seien verbreitet Sturmböen, teils auch schwere Sturmböen (Bft. 10) möglich. Selbst einzelne orkanartige Böen (Bft 11) seien nicht ausgeschlossen.

„Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, teilte der DWD mit. Wer doch draußen sei, solle insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Möglich seien herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Der Wetterdienst riet, alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

Baugerüst stürzt in Mitte um - Feuerwehr sichert Baustelle in Hellersdorf

Feuerwehrleute sichern Platten an einem Gebäude in Hellersdorf.

Foto: Thomas Peise

Am Sonntagnachmittag waren in Berlin bereits erste Sturmböen zu spüren. Im Bezirk Mitte stürzte an der Sophienstraße ein 150 Quadratmeter großes Baugerüst um. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr war vor Ort. Wegen eines umgestürzten Baumes musste die Buslinie 107 zwischen Blankenfelde Kirche und Schildow unterbrochen werden. Das teilte die BVG auf Twitter mit. Am frühen Abend musste die Feuerwehr auf einer Baustelle an der Neuen Grottkauer Straße in Hellersdorf mehrere lose Styroporplatten sichern. Auch die Höhenretter der Feuerwehr waren im Einsatz.

Flughafen Tegel und Schönefeld: Flüge gestrichen

Der Sturm schränkt auch den Flugbetrieb in Berlin ein. Die Fluglinie Eurowings unterbrach den Betrieb an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Einige Abflüge wurden in Tegel gestrichen. Betroffen waren unter anderem Verbindungen am Sonntag nach London, Brüssel, Düsseldorf und Köln/Bonn. "Weitere Ausfälle können hinzukommen. Wir bitten alle Fluggäste, sich laufend bei ihren Airlines über ihre Flüge zu informieren", teilten die Flughäfen auf Twitter mit.

„Unsere Verkehrsleitung in Tegel und Schönefeld steht in engem Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst“. Abhängig von der Windstärke würden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. „Ab 45 Knoten muss alles fest angebunden werden, beispielsweise Treppen zu den Flugzeugen und Container“. Auch die Besucherterrasse in Tegel bleibt am Sonntag den ganzen Tag geschlossen.

350 Bahnreisende in Richtung Berlin gestrandet - Fernverkehr eingestellt

Fahrgäste stehen im Berliner Hauptbahnhof an einem Service-Schalter an. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr wegen des Orkans "Sabine" nach und nach ein.

Foto: dpa

Im Emsland fuhr am Sonntagnachmittag ein Intercity gegen einen umgestürzten Baum, der auf den Gleisen lag. In dem Zug, der aus Amsterdam in Richtung Berlin unterwegs war, befanden sich bis zu 350 Reisende, wie eine Bahnsprecherin sagte. Nach zweistündiger Zwangspause konnte der IC seine Fahrt zunächst fortsetzen. In Rheine habe der IC wegen des Sturms dann seine Fahrt beendet, teilte die Deutsche Bahn mit. Vor Ort kümmere man sich darum, ob die Reisenden einquartiert werden oder ihr Ziel noch mit einem Regionalzug erreichen können. Um 16.30 Uhr hatte die Bahn mitgeteilt, dass wegen des Sturms der Fernverkehr eingestellt wurde.

Sturm Sabine lässt Bäume auf Gleise stürzen - S-Bahn fährt

Für die Regionalbahn 6 von Wittenberge über Neuruppin und Henningsdorf bis Berlin-Gesundbrunnen teilte die Bahn am Sonntag mit, den Zugbetrieb Montag früh nicht aufzunehmen. Das gelte auch für die Regionalzüge der Linien 55 (Kremmen-Henningsdorf) und 23 (Potsdam-Michendorf).

Der Zugverkehr zwischen Berlin und Magdeburg wurde unterbrochen, weil ein Baum bei Wusterwitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) auf die Oberleitung gestürzt war, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Der IC zwischen Berlin und Amsterdam wurde über Stendal umgeleitet, der RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) fuhr nur noch zwischen Wusterwitz und Frankfurt (Oder). Wie lange die Sperrungen anhalten, war am Sonntag noch unklar.

Der S-Bahn-Verkehr in Berlin war am Sonntag von der Einstellung des Zugverkehrs zunächst nicht betroffen. Am Abend stürzte ein Baum auf die Gleise der S25. Die Bahn verkehrte zeitweise nur noch zwischen Hennigsdorf und Tegel sowie Waidmannslust und Teltow Stadt, gegen 20.20 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Berliner Verkehrsbetriebe baten ihre Fahrgäste, am Montagmorgen wegen des Sturmes mehr Zeit einzuplanen. Es könne zu Störungen bei U-Bahn, Tram und Bus kommen.

Orkantief „Sabine“: Bahnpersonal auf Schadensfälle vorbereitet

Die Deutsche Bahn ist auf Einschränkungen eingestellt. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte eine Sprecherin. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

„Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten, können dies unkompliziert tun“, sagte ein Bahnsprecher. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren.

Eltern entscheiden am Montag, ob ihre Kinder zur Schule gehen

Eltern in Berlin dürfen am Montag selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken wollen. Man bitte jedoch darum, die Schule rechtzeitig darüber zu informieren. Das teilte die Bildungsbehörde via Twitter mit. Diese Regelung gilt auch in Brandenburg. Das Brandenburger Bildungsministerium erklärte, dass in solchen Fällen die Kinder als entschuldigt gelten.

Der Zoo und der Tierpark in Berlin bleiben am Montag geschlossen, teilten die Einrichtungen auf ihrer Internetseit mit. Das Aquarium habe regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet, hieß es. Auch die Parks in Brandenburg bereiteten sich auf "Sabine" vor. „Wir haben Traktoren und Kettensägen bereitgestellt und zusätzliche Helfer eingewiesen, falls der Sturm Schäden im Park anrichtet“, sagte Jan Tayeb, Geschäftsführer des Wildparks Johannismühle in Baruth/Mark (Landkreis Teltow-Fläming). Gefährliche Tiere wie die Zoobären würden im Innengehege gesichert. „Die Bären schlafen noch tief und fest“, sagte Tayeb.

Auch die Park- und Forstmitarbeiter in Brandenburg stellen sich auf den Sturm ein. „Die Bäume sind schon stark angeschlagen durch die Trockenheit. Der Sturm könnte sich dadurch deutlich stärker auswirken“, sagte Carsten Leßner, Referatsleiter Wald- und Forstwirtschaft im Umweltministerium Brandenburg. Besonders Laubbäume wie Buche und Eiche hätten viel Trockenholz in der Krone. Extra Warnungen oder Sperrungen an Waldwegen würden es neben der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vorerst nicht geben, sagte Leßner.

Das Lichterfest „Winterträume“ im Oranienburger Schlosspark wurden aufgrund der Sturmwarnung vorsorglich abgesagt und der Park geschlossen.

Auch am Montag und Dienstag gibt es noch stürmische Böen

Am Sonntagabend meldeten Feuerwehr und Polizei noch keine größeren Einsätze, auf die Nacht sei man jedoch vorbereitet. Die stärksten Auswirkungen erwarteten die Meteorologen in der Nacht zu Montag. Vor allem im Westen sowie im Süd- und Nordwesten Brandenburgs kündigte der Deutsche Wetterdienst orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern und Windstärke 12 an.

Auch für Montagmorgen warnten die Meteorologen vor teils schweren Sturmböen mit Windstärke 8 bis 10 sowie einzelnen orkanartigen Böen mit Windstärke 11. Begleitet von Schauern könne das vom Atlantik kommende Orkantief „Sabine“ sogar für Windstärke 12 und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern sorgen, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag. (mit dpa)