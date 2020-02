Sturm Sabine - Feuerwehrmann im Einsatz mit Machete angegriffen

Orkantief "Sabine" hat in der Nacht zu Montag Berlin und Brandenburg erreicht.

hat in der Nacht zu Montag Berlin und Brandenburg erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die bis Dienstag, 18 Uhr, gilt.

herausgegeben, die bis Dienstag, 18 Uhr, gilt. Keine Störungen bei S-Bahn und BVG in Berlin.

in Berlin. Zugverspätungen und Ausfälle bei der Deutschen Bahn in Berlin

und Ausfälle bei der in Berlin Am Flughafen Tegel und Schönefeld gab es wegen des Sturms Flugausfälle

und gab es wegen des Sturms Eltern durften in Berlin und Brandenburg entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken

schicken Der Berliner Zoo und Tierpark blieben am Montag geschlossen.

und blieben am Montag geschlossen. In Strausberg griff ein Mann einen Feuerwehrmann mit einer Machete an.

griff ein Mann einen Feuerwehrmann mit einer an. Der Bezirk Mitte warnt vor dem Betreten von Parks, so auch dem Tiergarten.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Sturmwarnung für Berlin und Brandenburg bis Dienstagabend ausgedehnt. Bis 18 Uhr am Dienstag werde vor Sturmböen gewarnt. Diese treten mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (Beaufort 8) und 85 km/h (Bft 9) auf - anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) gerechnet werden.

Am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag soll der Wind zunächst nachlassen, so der DWD. Doch das sei nur vorübergehend. Nach einzelnen Windböen frische es nach Mitternacht wieder auf. Dann seien erneut einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h aus Südwesten möglich. Vereinzelt könne es zudem starke Gewitter mit schweren Sturmböen (ebenfalls 100 km/h) geben. Bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern sei auch vorübergehende Glätte durch Matsch nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen am Montag auf 8 bis 12 Grad, nachts gehen sie auf Werte von 4 bis 2 Grad zurück.

Orkantief "Sabine": Auch am Dienstag bleibt es windig mit Sturmböen

Dm Dienstag bleibt es windig mit tebietswese Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauern. Verbreitet gebe es stürmische Böen, gebietsweise Sturmböen und in Schauernähe auch einzelne schwere Sturmböen. Die Temperatur steigt auf 5 bis 9 Grad. Nachts kann es mit -1 Grad leichten Frost geben.

Bis Montagnachmittag hat Orkan "Sabine" Berlin und Brandenburg weitgehend verschont. Die Berliner Feuerwehr verzeichnete von Sonntagmittag bis Montagvormittag etwa 55 sturmbedingte Einsätze. Verletzte gab es nicht. Auch "richtig große" Einsätze" seien ausgeblieben. so ein Sprecher. Vor allem umgestürzte oder unterspülte Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte.

In der Pasewalker Straße in Wedding stürzte in der Nacht zu Montag eine Tanne um, die drei Autos beschädigte. An der Frankfurter Allee entfernte die Feuerwehr ein 30 Quadratmeter großes Werbebanner. Und in Friedenau musste die Feuerwehr zwei Bäume fällen, die nach einem Wasserrohrbruch unterstpült waren.

In Schönefeld bei Berlin erlitten zwei Arbeiter am Montag schwere Verletzungen, als sich ein Kranausleger löste und auf sie stürzte. Die Männer im Alter von 45 und 57 Jahren wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht. Ob sich der Ausleger durch Sturm "Sabine" löste, war zunächst unklar. Das Amt für Arbeitsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

In Strausberg (Märkisch-Oderland) griff ein Mann einen Feuerwehrmann mit einer Machete an, als dieser Sturmschäden beseitigen wollte. Verletzt wurde niemand. Der Angreifer flüchtete hinterher in seine Wohnung, so die Polizei den 40-Jährigen fasste. Die Beamten stellten in der Wohnung mehrere Messer, eine Machete und Pyrotechnik sicher. Weil nicht klar war, ob Gefahr von dem Fund ausging, wurden Sprengstoffexperten hinzugezogen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Bezirk Mitte warnt vor Betreten von Parks - auch Tiergarten betroffen

Der Bezirk Mitte warnt ausdrücklich und dringend weiterhin vor dem Betreten der Parks, darunter auch des Tiergartens. Besonders abseits der offiziellen Wege könnten Äste oder gespaltene Kronen ausbrechen und zu schweren Verletzungen führen. Da der Sturm noch andauere, könne man nicht ausschließen, dass ganze Bäume plötzlich umstürzen oder große Äste abbrechen könnten

Sonntagnachmittag stürzte in Mitte an der Sophienstraße ein 150 Quadratmeter großes Baugerüst um. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr war vor Ort. Wegen eines umgestürzten Baumes musste die Buslinie 107 zwischen Blankenfelde Kirche und Schildow unterbrochen werden. Am frühen Abend musste die Feuerwehr auf einer Baustelle an der Neuen Grottkauer Straße in Hellersdorf mehrere lose Styroporplatten sichern. Auch die Höhenretter der Feuerwehr waren im Einsatz.

Zoo und Tierpark bleiben am Montag geschlossen

Der Zoo und der Tierpark in Berlin bleiben am Montag geschlossen, teilten die Einrichtungen auf ihrer Internetseit mit. Das Aquarium habe regulär von 9 bis 18 Uhr geöffnet, hieß es. Die Tiere hätten die Sturmnacht aber gut überstanden. Mitarbeiter begannen am Vormittag mit Aufräumarbeiten, sie sammelten unter anderem heruntergefallene Äste auf.

Das Lichterfest „Winterträume“ im Oranienburger Schlosspark wurden aufgrund der Sturmwarnung vorsorglich abgesagt und der Park geschlossen.

Die Brandenburger Polizei verzeichnete bis Montagmorgen, 8.30 Uhr, insgesamt 87 polizeiliche Einsätze im Zusammenhang mit Sturmtief "Sabine", wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Zu größeren Personen- und Sachschäden sei es bislang nicht gekommen.

Eltern entscheiden am Montag, ob ihre Kinder zur Schule gehen

Eltern in Berlin durften am Montag selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken wollen. Man bitte jedoch darum, die Schule rechtzeitig darüber zu informieren. Das teilte die Bildungsbehörde via Twitter mit. Diese Regelung gilt auch in Brandenburg. Das Brandenburger Bildungsministerium erklärte, dass in solchen Fällen die Kinder als entschuldigt gelten.

Ab Dienstag gelte alledings wieder der reguläre Schulbetrieb, so die Senatsverwaltung am Nachmittag. Die Wetterlage der nächsten Tage sehe für Berlin keine weiteren Einschränkungen oder Sicherheitsmaßnahmen vor. Auch am Montag seien die "allermeisten SchülerInnen" in die Schule gegangen.

Flughafen Tegel und Schönefeld: Flüge gestrichen

Der Sturm schränkt auch am Montag den Flugbetrieb in Berlin ein. Wie die Berliner Flughäfen mitteilten, gibt es auch heute zahlreiche Flugstreichungen in Tegel und Schönefeld. "Wir bitten alle Fluggäste, sich in regelmäßigen Abständen bei ihren Airlines zu informieren!" Auch die Besucherterrasse am Flughafen Tegel bleibt am Montag witterungsbedingt geschlossen.

Die Fluglinie Eurowings teilte auf Twitter mit, dass der Flugbetrieb ab 10 Uhr schrittweise wieder aufgenommen wird. "Aufgrund der Wetterlage wird es weiterhin zu Unregelmäßigkeiten an deutschen Flughäfen kommen. Die Sicherheit des Flugbetriebs hat für Eurowings stets höchste Priorität." Bereits Sonntag unterbrach Eurowings den Betrieb an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Einige Abflüge wurden in Tegel gestrichen. Betroffen waren unter anderem Verbindungen am Sonntag nach London, Brüssel, Düsseldorf und Köln/Bonn.

Deutsche Bahn: Im Regionalverkehr wird es den ganzen Tag Störungen geben

Im Regionalverkehr wurden für Montagmorgen die ersten Züge auf den Strecken RE 6 Wittenberge - Berlin-Gesundbrunnen, RB 55 Kremmen-Hennigsdorf und RB 23 Potsdam - Michendorf wegen der erwarteten Sturmschäden gestrichen. „Unterm Strich sind wir aber glimpflich davon gekommen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Am Morgen hatten Mitarbeiter in Spezialfahrzeugen die Strecken auf Schäden untersucht, Bäume beseitigt und die Trassen dann nach und nach freigegeben.

Auch Reisende der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. 55 Meldungen zu Störungen seien erfasst, sagte Odeg-Sprecherin Dietmute Graf am Montagmorgen. Derzeit werde die Strecke erkundet. Das Unternehmen informiere aktuell auf seiner Homepage.

Die Berliner Verkehrsbetriebe baten ihre Fahrgäste, am Montagmorgen wegen des Sturmes mehr Zeit einzuplanen. Es könne zu Störungen bei U-Bahn, Tram und Bus kommen. Der S-Bahn-Verkehr in Berlin ist auch am Montag nicht von Einschränkungen betroffen. Am Abend war ein Baum auf die Gleise der S25 gestürzt. Die Bahn verkehrte zeitweise nur noch zwischen Hennigsdorf und Tegel sowie Waidmannslust und Teltow Stadt, gegen 20.20 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Bis zum Montagnachmittag wurden weder bei BVG noch bei der S-Bahn weitere Störungen verzeichnet.

Ein Intercity-Zug steht nach dem Zusammenstoß mit einem Baum auf der Strecke.

Im Emsland fuhr am Sonntagnachmittag ein Intercity gegen einen umgestürzten Baum, der auf den Gleisen lag. In dem Zug, der aus Amsterdam in Richtung Berlin unterwegs war, befanden sich bis zu 350 Reisende, wie eine Bahnsprecherin sagte. Nach zweistündiger Zwangspause konnte der IC seine Fahrt zunächst fortsetzen. In Rheine habe der IC wegen des Sturms dann seine Fahrt beendet, teilte die Deutsche Bahn mit. Vor Ort kümmere man sich darum, ob die Reisenden einquartiert werden oder ihr Ziel noch mit einem Regionalzug erreichen können. Um 16.30 Uhr hatte die Bahn mitgeteilt, dass wegen des Sturms der Fernverkehr eingestellt wurde. Dies solle bis Montag früh gelten, hieß es dann am späten Abend.

Fahrgäste stehen im Berliner Hauptbahnhof an einem Service-Schalter an. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr wegen des Orkans "Sabine" nach und nach ein.

Der Zugverkehr zwischen Berlin und Magdeburg wurde unterbrochen, weil ein Baum bei Wusterwitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) auf die Oberleitung gestürzt war, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Der IC zwischen Berlin und Amsterdam wurde über Stendal umgeleitet, der RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) fuhr nur noch zwischen Wusterwitz und Frankfurt (Oder). Wie lange die Sperrungen anhalten, war am Sonntag noch unklar.

Orkantief „Sabine“: Bahnpersonal auf Schadensfälle vorbereitet

Die Deutsche Bahn ist auf Einschränkungen eingestellt. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte eine Sprecherin. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg kam es wegen "Sabine" zu Stromausfällen. Am Montagvormittag waren noch jeweils 500 Kunden in Mittelsachsen, im Vogtlandkreis und im Umland von Cottbus betroffen. Das sagte eine Sprecherin der Firma Mitnetz Strom (Kabelsketal/Saalekreis). Es werde weiter an der Behebung gearbeitet. Da aber Straßen und Waldgebiete wegen des Sturms gesperrt seien, falle es den Mitarbeitern teils schwer, die Leitungen und Anlagen zu erreichen. Montagfrüh waren 6500 Kunden zeitgleich ohne Strom.

