Dackel-Parade durch die Berliner Hasenheide erwartet

Passau/Berlin. Liebhaber von Dackeln sollen an diesem Sonntag in Berlin auf ihre Kosten kommen: Es werden die Initiatoren des Dackelmuseums aus dem niederbayerischen Passau in der Bundeshauptstadt erwartet. Das Museum hat seit Eröffnung vor knapp zwei Jahren zahlreiche Touristen angelockt. Passau wurde auch schon als „Dackel-Hauptstadt“ bezeichnet.

Ausrichter des Dackel-Wochenendes ist die Neuköllner Bar „Posh Teckel“. Auf dem Programm steht unter anderem ein Sonntagsspaziergang durch die Stadt. Die Chancen stünden nicht schlecht, dass rund 50 Dackel durch die Hasenheide laufen, schätzte Bernd Ehnes, einer der Besitzer von „Posh Teckel“ im Vorfeld. Ursprünglich sei die Bar eine englische Musikkneipe gewesen. In den vergangenen Jahren habe sie sich auch zu einem Treffpunkt Berliner Dackel-Liebhaber entwickelt.

Mit der Eröffnung ihres Dackelmuseums im niederbayerischen Passau sorgten Oliver Storz und Josef Küblbeck vor knapp zwei Jahren weltweit für Furore. Seither reisten Besucher aus Dutzenden Nationen an, wie die Museumsmacher berichten. Passauer Geschäftsleute dekorierten ihre Schaufenster mit Dackel-Souvenirs, Bäcker boten Gebäck in Hundeform an und darüber hinaus entbrannte in der Stadt ein Streit über den Sinn eines Dackelmuseums.