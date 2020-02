Lila Brokkoli, schwarze Tomaten und kompostierbare Etiketten

Berlin. Fast sieht es so aus, als müsse sich Bejo-Deutschlandchef Pieter Gabriëls erst durch einen Urwald kämpfen, um zu der Präsentationsfläche seines neuesten Produkts zu gelangen. Bejo, ein niederländischer Saatgut-Anbieter, hat sich Mühe gegeben, damit der Auftritt bei der Fruit Logistica aus der Masse der Anbieter heraussticht. Neben dem von der Decke hängenden Dschungel aus Gurken, Kohl, Spargel und Roter Beete gibt es etwa auch eine kleine Küchenzeile, an der Kunden die Kreationen gleich probieren können.

Gabriëls aber nimmt am Freitagmorgen zunächst den violetten Brokkoli in die Hand. Die Gemüsezüchtung ist gewissermaßen der Star unter den neuen Bejo-Angeboten. Über die neue Gemüseart kommt er regelrecht ins Schwärmen. „Sieht gut aus, ist gesund, hält jung“, sagt der Niederländer während er ein Kohl-Röschen in der Hand hält. Dank der Farbe liefert die lila Sorte mehr sogenannter Antioxidantien als herkömmlicher Brokkoli, auch der Anteil von Vitamin C ist höher.

Fruit Logistica: Mehr als 3000 buhlen um neue Kunden

Das Gemüse sei einzigartig, die Arbeit habe mehrere Jahre gedauert, sagt Gabriëls, der selbst auf dem Land groß geworden ist. Bejo, ein weltweit aktiver Konzern, wende jährlich etwa 30 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung auf – die Kreation neuer Sorten eingeschlossen. In Deutschland ist der lila Brokkoli noch nicht erhältlich. Wann das ausgefallene Gemüse in den Frischregalen liegt? Der niederländische Geschäftsmann zuckt mit den Schultern. Die Deutschen seien ja so traditionell, auch bei Gemüse. Einen Tipp hat der Feinschmecker noch: Den Brokkoli nicht kochen, sondern nur kurz in heißes Wasser geben oder anbraten. „Ansonsten verliert er seine Knackigkeit“, sagt Gabriëls.

So wie Bejo rechnen sich bei der Fruit Logistica mehr als 3000 Aussteller Chancen aus, neue Abnehmer für ihre Produkte zu finden. Nicht nur neue Gemüsesorten oder Obstkreationen stehen im Fokus. Auch Anbieter von Sortier- oder Verpackungsanlagen buhlen um Abnehmer.

Kompostierbare Etiketten kommen ohne chemischen Klebstoff aus

Sinclair, ein britischer Hersteller von Etikettiermaschinen und Etiketten, zeigt an seinem Stand erstmals Aufkleber, die sich nach einer Zeit vollständig selbst zersetzen. Mitarbeiterin Priska Birk hält eine Melone in der Hand, das kompostierbare Etikett prangt darauf. „Vielen Menschen und auch Nahrungsmittelanbieter machen sich über eine nachhaltigere Produktion Gedanken“, erzählt Birk. Sinclairs Etikettierlösung könnten Verbraucher nach dem Kauf einfach im Garten entsorgen. Innerhalb von zwölf Wochen habe sich das Etikett vollständig zersetzt, nach insgesamt 180 Tagen sei es vollständig biologisch abgebaut.

Das Etikett eines englischen Anbieters ist vollständig kompostierbar.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Etwa elf Jahre lang habe das Unternehmen an dieser Lösung gearbeitet, sagt Marketing-Manager Duncan Jones. Schwierig sei vor allem der Klebstoff gewesen, der zuvor aus Chemikalien bestand. Jetzt würden die Aufkleber auf Ost und Gemüse dank einer Masse auf Wasserbasis haften. Wie genau? Jones lächelt und schweigt. Die besondere Rezeptur will er nicht verraten.

Fruit-Logistica-Aussteller tragen nicht nur neuen Verbraucher-Wünschen zu Klimaschutz Rechnung

Die Ansprüche vieler Verbraucher sind aber nicht nur beim Klima- und Umweltschutz gewachsen. Paolo di Lernia ist Mitarbeiter des Schweizer Saatgut-Konzerns Syngenta. Das Unternehmen hat zur Fruit Logistica eine neue Tomaten-Sorte mitgebracht. Die schwarze Kreation macht sich gut in jedem Salat, aber auch als Beilage zur Mahlzeit, sagt di Lernia. Der Geschmack sei „very special“. Die Grenzen zwischen süß und sauer würden bei der Verkostung verschwimmen, so der Mitarbeiter des Saatgut-Anbieters.

Etwa sieben Jahre hätten die Spezialisten des Konzerns benötigt, um die neue Sorten marktreif zu machen. Immer wieder wurden verschiedene Tomaten miteinander gekreuzt. Der Kunde, erzählt di Lernia, will das so. Neuer Geschmack, neue Farbe, neue Formen. Die Zeiten der dicken Fleischtomate sind laut di Lernia vorbei. Cocktailgröße müsse es heute bei vielen Verbrauchern sein. In deutschen Supermärkten gebe es die schwarze Tomate noch nicht. Vielleicht im nächsten Jahr, sagt er.

Neuer Snack soll Kartoffel-Liebe wieder entfachen

Gedulden müssen sich die Deutschen auch noch, bis das neue Produkt des belgischen Unternehmens Deaardappelhoeve auf den hiesigen Markt kommt. Der kleine Mittelständler hat einen Kartoffelsnack kreiert. Die noch nicht vorgekochten Erdäpfel müssen in ihrer Schale nur noch für eine halbe Stunde in den Ofen oder für zehn Minuten in die Mikrowelle. Dann sei der Snack verzehrfertig, sagt Ruben Nemegheer, Sohn des Deaardappelhoeve-Eigentümers. Dazu hat die kleine Firma vier Dressings im Angebot. Einfach über die warmen Kartoffel träufeln, so der Belgier.

Ruben Nemegheer präsentiert den neuen Kartoffel-Snack aus Belgien.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Damit die Zubereitung für den Endkunden einfach ist und das Ergebnis immer gleich, muss der Hersteller übrigens genau aufpassen, nur gleich große Kartoffeln zu nehmen. Eigentlich, sagt Nemegheer gehen der Konsum der Erdäpfel in vielen Ländern zurück – auch in Deutschland. Grund: Viele Verbraucher hätten keine Lust mehr, die Kartoffeln zu schälen. Nemegheer hofft, dass die neue Snack-Schale die etwas angestaubte Kartoffel-Liebe der Europäer wieder neu entfachen kann.