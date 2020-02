Parteien Kenia-Koalition: Irritationen nach Eklat in Thüringen klären

Potsdam. Nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat sich die Brandenburger Kenia-Koalition zu einem Gespräch verabredet. Das Ziel der Abstimmung von SPD, CDU und Grünen ist nach Angaben aus Parteikreisen, eine gemeinsame Linie zu finden. Bei den Grünen gab es Unmut, weil die CDU-Führung zunächst gratuliert hatte, als am Mittwoch der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich im Thüringer Landtag auch mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsident gewählt wurde. Grünen-Landeschefin Julia Schmidt hatte von der CDU verlangt, sich vom Vorgehen in Thüringen zu distanzieren.

Brandenburgs CDU-Landeschef Michael Stübgen und der Landtagsfraktionsvorsitzende Jan Redmann hatten sich am Donnerstag anders als am Tag zuvor von Kemmerich distanziert und den Rückzug gefordert. Kemmerich hatte am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt.