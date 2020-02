Liga-Boss Schwenker stärkt DHB-Vize Hanning den Rücken

Hannover. Liga-Boss Uwe Schwenker hat dem nach der überraschenden Trennung von Handball-Bundestrainer Christian Prokop in die Kritik geratenen DHB-Vizepräsidenten Bob Hanning den Rücken gestärkt. "Wer Bob kennt, der weiß auch, dass er immer polarisiert. Aber Bob ist Dynamo und Motor für unsere Sportart. Er hat viel bewegt für den Handballsport. Die Bundesliga steht rückhaltlos hinter ihm", sagte Schwenker am Freitag über den Manager der Füchse Berlin bei der Vorstellung des neuen Bundestrainers Alfred Gislason in Hannover.

Schwenker betonte, dass Hanning so gut wie keine Aktie an der Entscheidung des Präsidiums gehabt habe. "Es stimmt nicht, dass Bob sich wesentlich ins Zeug gelegt hat, um diesen Trainerwechsel durchzusetzen. Er hat sich eher zurückgehalten", sagte Schwenker. Vielmehr habe er den Kontakt zu Gislason hergestellt und die Personalie auf der Präsidiumssitzung am vergangenen Montag thematisiert.

Hanning erklärte, die Entscheidung gegen den 2017 von ihm verpflichteten Prokop habe ihm "sehr wehgetan. Nachdem wir die Entscheidung von Alfred hatten, haben wir das Christian mitgeteilt. Das war eines der beschissensten Telefonate, seit ich hier bin."