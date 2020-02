Überfall mit Messer auf Supermarkt: 15-Jähriger festgenommen

Berlin. Ein 15-jähriger Jugendlicher ist nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Berlin-Neukölln vorläufig festgenommen worden. Der junge Mann soll am Donnerstagnachmittag das Geschäft in der Sonnenallee maskiert betreten, den 24-jährigen Kassierer mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wollte der Räuber fliehen, nachdem der Verkäufer die Kasse nicht öffnen konnte. Ein 49 Jahre alter Kunde habe zusammen mit zwei weiteren Zeugen die Flucht verhindert. Der 15-Jährige war zunächst in Polizeigewahrsam und wurde später seiner Mutter übergeben.

( dpa )