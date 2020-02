Berlin. In Berlin-Westend ist ein Fußgänger von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Nach der Kollision am Donnerstagabend blutete der Mann am Kopf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall an der Kreuzung zwischen Kaiserdamm und Messedamm kam, sagte die Polizei zunächst nicht. Laut der "B.Z.", die zuvor berichtet hatte, handelte es sich um einen Fernbus. In unmittelbarer Nähe der Kreuzung liegt Berlins Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB).

( dpa )