Haustier-App: Mit Hundekot zum Erfolgsgeschäft

Berlin. Den Puls messen, seinen Schlaf überprüfen und den Blutzucker dokumentieren - Gesundheits-Apps gehören für viele Menschen längst zum Alltag. Die personalisierten Anwendungen helfen in der Humanmedizin. Doch was beim Menschen funktioniert, kann auch für das Haustier gut sein, vor allem wenn es um die Vorsorge des Tieres geht. Eine ähnliche Idee hatten die beiden Start-up-Gründer Mareile Wölwer und Felix Röllecke. Wie sie mithilfe von Hundekot ein Erfolgsmodell entwickelt haben.

Nur ein kleines Klingelschild zwischen 50 weiteren deutet auf das Büro der beiden Unternehmer hin: vetevo. Es liegt etwas versteckt in einem Hinterhof am Rande des Pankower Kollwitzkiezes. Die Chefin holt den Besucher von der Berliner Morgenpost sogar persönlich an der Tür ab. Es weist nichts auf eine Firma hin, die 40.000 Kunden deutschlandweit versorgt. Mareile Wölwer grüßt mit einem Lächeln und festem Händedruck. Unter ihrem schwarzen Sakko trägt sie ein weißes Shirt mit der Aufschrift des Unternehmens. Die 26-Jährige wirkt selbstbewusst und energiegeladen.

vetevo: Testergebnisse aus Exkrementen oder Speichel direkt aufs Handy

Vor vier Jahren hat sie das Unternehmen zusammen mit Felix Röllcke gegründet. Seitdem verschickt es sogenannte Testkits an ihre Kunden, entweder eine Box für einen Wurmtest oder einen DNA-Test. Das Kit für den Wurmtest besteht aus drei Döschen. Darin können Tierhalter die Hinterlassenschaften ihrer Hunde, Katzen oder Pferde einsammeln und im Labor analysieren lassen. Über eine App bekommen die Kunden die Testergebnisse sowie die passende Empfehlung für eine Wurmkur geliefert.

Für den DNA-Test benötigt das Labor eine Speichelprobe des Tieres. So kann beispielsweise die Rasse eines Mischlingshundes bestimmt werden. Die Ergebnisse gibt es dann auch wieder in digitaler Form aufs Smartphone. Die einzelnen Schritte, wo sich der DNA-Test oder die Kotproben gerade befinden, können die Kunden per App verfolgen, ähnlich wie bei einer Sendungsverfolgung von Hermes oder der Deutschen Post. Die Kosten für die Tests liegen zwischen 20 und 150 Euro, die dazugehörige App ist kostenlos.

vetevo funktioniert wie ein digitaler Impfpass

Sie funktioniert wie ein digitaler Impfpass und ein Tierarzt zugleich. Die App erinnert an bevorstehende Untersuchungen. Nutzer können aber auch Symptome eingeben und erhalten Antworten der App.

Gerade ein Wurmtest sei bis dato immer kompliziert und zeitintensiv für Tierhalter gewesen, sagt Wölwer. Zunächst der Gang zum Arzt, dann das Warten auf die Ergebnisse. Ihr Unternehmen verspricht nutzerorientiert, schnell und genau zu sein.

Um das in die Tat umzusetzen, arbeiten mittlerweile 35 Angestellte in dem Unternehmen. Die meisten sitzen in den Büroräumen am Kollwitzkiez. Hier tüfteln sie an der App. Als nächstes sollen Vorsorgeempfehlungen zu Krankheiten, die durch Zecken oder Flöhe übertragen werden, integriert werden. Untersucht werden die Proben in einem Labor in Potsdam.

Die Idee zur Smartphone-App kam auf dem Familien-Bauernhof

Die Geschäftsidee für das Start-up entwickelten die Unternehmer bereits vor einigen Jahren. Wölwer ist auf einem Bauernhof nahe Koblenz aufgewachsen. Dort lebten etwa 300 Milchkühe, außerdem noch Hunde, Katzen und Pferde. Später studierte sie an der privaten Hochschule WHU in Vallendar Management. Während des Studiums lernte sie Felix Röllecke kennen. „Wir wollten den Alltag meiner Eltern vereinfachen“, sagt die 26-Jährige. Gerade die Gesundheitsuntersuchungen der Tiere auf dem Bauernhof habe ihre Eltern immer sehr viel Zeit gekostet.

Sie schrieben Nummern und Ergebnisse auf Papier. „Das System war auch sehr fehleranfällig.“ Um das zu vereinfachen, arbeiteten die beiden Studenten an einer App, mit denen Landwirte die Daten ihrer Tiere in eine Datenbank aufnehmen und digital verwalten konnten. Der große Erfolg blieb allerdings aus – es war das Jahr 2016. Die Milchkrise zerrte an den Landwirten, sie kämpften ums Überleben, für Investitionen, gar in Digitalisierung, war damals einfach kein Geld da.

vetevo: Von Kühen wechselte das Unternehmer-Duo zu Haustieren

Ein Rückschlag für die jungen Entwickler, aber anstatt aufzugeben, wechselten Wölwer und Röllecke einfach ihre Zielgruppe: weg von Nutztieren, hin zu Haustieren. „Ich glaube, das Tier hat da einfach einen anderen Stellenwert. Es ist doch eher Familienmitglied, während ein Rind ein Gegenstand ist, um Geld zu verdienen“, sagt Mareile Wölwer.

Und tatsächlich steckt jede Menge Geld im Geschäft mit den Haustieren. Nach Angaben der Heimtierstudie 2019 der Georg-August-Universität Göttingen haben die Deutschen im Jahr 2018 rund 2,6 Milliarden Euro für die Gesundheit ihrer Haustiere ausgegeben. Und vetevo steht mit der Gesundheits-App für Hunde, Katzen und Pferde in Verbindung mit den Expresstests ziemlich isoliert auf dem Markt.

Dass das Geschäft läuft, zeigen auch jüngste Entwicklungen. Erst im Sommer expandierten Wölwer und Röllecke und mieteten das Labor in Potsdam an, im selben Atemzug stellten sie Tierärzte ein. Anfang März soll die App ein neues Update bekommen. Außerdem will Wölwer weiter expandieren. In naher Zukunft soll es den Kunden möglich sein, über die App einen passenden Tierarzt zu finden.

In Fachkreisen werden Gesundheits-Apps für Tiere kritisiert

Doch gerade in Fachkreisen werden Gesundheits-Apps für Haustiere auch durchaus kritisch betrachtet. Astrid Behr vom Bundesverband praktizierender Tierärzte sagt, dass Tierhalter natürliche Verhaltensweisen auch als falsche Symptome deuten können. Deshalb empfiehl sie Tierbesitzern, sich nicht nur auf eine App zu verlassen. „Grundsätzlich sollte man einen Tierarzt haben“, sagt sie. Eine App ähnlich wie vetevo sollte nur eine Ergänzung sein.

Darüber hinaus sollten Herrchen und Frauchen ihre Tiere mindestens einmal jährlich zur Vorsorge bringen, bei älteren Tieren sogar öfter.