„Fruit Logistica“ will klimafreundlicher sein

„Auf der Fruit Logistica geht es viel um Nachhaltigkeit“, sagt Kaasten Reh, Projektleiter des Fachmagazins „Fruchthandel Magazin“. Bis Freitag und insgesamt über drei Tage stellen rund 3300 Aussteller ihre Produkte auf der Messe aus. Besondere Aufmerksamkeit gelte diesmal nachhaltiger Produktion und Verpackung sowie klimafreundlichem Transport.

Auf einer Messe, auf der es um Früchte geht, wird natürlich auch an den Ständen tonnenweise davon ausgestellt, in der Regel ausschließlich zur Dekoration. Die Berliner Tafel sammelt seit über 20 Jahren übergebliebenes Obst auf der Messe ein. Im vergangenen Jahr kamen dabei rund 70 Tonnen zusammen.

Unklar sei, wie viel Obst darüber hinaus für die Messe antransportiert und unter Umständen eingeflogen wird, sagt Susanne Tschenisch, Sprecherin der Messe Berlin. Das was die Tafel einsammelt, sei laut Tschenisch aber der wesentliche Teil. „Der Großteil der Früchte wird für Dekoration der Stände verwendet. Nur das Obst, was vor Ort verkostet wird, taucht in der Zahl der Berliner Tafel nicht auf.“

Fruit Logistica: Deutschland importiert mehr als 2,5 Millionen Tonnen Obst

Die Massen an Obst auf der Fruit Logistica sind natürlich nur ein Bruchteil von dem, was insgesamt jährlich nach Deutschland kommt. Laut einer Statistik des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung hat allein Deutschland im Jahr 2018 mehr als 2,5 Millionen Tonnen Frischobst einliefern lassen.

Obst zu importieren sei nicht vermeidbar, sagt Kaasten Reh. „Grundsätzlich wollen wir Verbraucher nicht auf Zitrusfrüchte oder Bananen verzichten, und die müssen nun mal transportiert werden.“ Es gebe aber massive Anstrengungen, beim Seetransport umweltfreundlicher und effektiver zu werden. Mit den möglichen Optionen setze sich auch die Messe auseinander. Die technologischen Entwicklungen würden aber dauern, Klimaneutralität könne nicht von heute auf morgen realisiert werden. Aber die Branche unternehme hier große Anstrengungen und sei auf einem guten Weg, sagt Reh.

Energieintensiver Transport: Dauerhaft bei 14 Grad gekühlte Bananen

So auch „Chiquita“, einer der größten Bananen-Exporteure der Welt. Das Unternehmen hat mehrere eigene Plantagen in Mittelamerika und transportiert ihre Bananen von dort aus nach Holland. Das Obst müsse dabei konstant bei 14 Grad gelagert werden, um frisch zu bleiben, sagt Fabienne Deiß, Marketing-Managerin von Chiquita in Deutschland. „Das ist erstmal sehr energieintensiv“. Mit ihrem Nachhaltigkeitsbericht von 2019 wolle das Unternehmen aber auf ihre Entwicklungen hin zu einem klimafreundlichen Transport aufmerksam machen.

Anstatt auf sogenannten Lieferschiffen zu transportieren, sei das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf Containerschiffe umgestiegen. Inzwischen seien 73 Prozent der Container mit energiesparender Technik ausgestattet. So lasse sich eine deutlich größere Produktmenge effizienter und klimaneutraler transportieren, sagt Deiß. Im Jahr 2018 hätte das Unternehmen so 3,5 Millionen Liter Kraftstoff eingespart. Darüber hinaus könne das Unternehmen eine Einsparung von jährlich 250 Tonnen Diesel verzeichnen.

Fruit Logistica: Konzerne suchen zunehmend nach ressourcenschonenden Verpackungen

Neben klimafreundlichem Transport spiele auch Ressourcenschonung bei Verpackungen eine große Rolle auf der Messe, so Kaasten Reh. „Chiquita“ produziere die Kisten für ihre Bananen in den Produktionsländern. In den vergangenen zwei Jahren habe das Unternehmen versucht, seinen Papierabfall zu verringern und die Verwendung von recyceltem Material zu erhöhen. Nach eigenen Angaben habe das Unternehmen seinen Kunststoffverbrauch um etwa 390 Tonnen pro Jahr reduzieren können.

Das niederländische Unternehmen „Green Sleeve“ stellt klimafreundliche Verpackungen her, allerdings für Kräuter wie Basilikum oder Petersilie. Wo es möglich ist, verwende das Unternehmen Papier, wenn es nützlich ist allerdings Plastik. Die tütenförmige Plastikverpackung werde auf der Basis von Rohrzucker oder Maisstärke hergestellt. Dadurch sei sie kompostierbar und könne sogar einen Plastiktopf ersetzen, sagt Leon van der Laan von „Green Sleeve“. Die Kräuter könne man mit der Tüte einpflanzen, das Material würde sich innerhalb von acht Wochen auflösen.

Fruit Logistica: Berliner Tafel rechnet wieder mit tonnenweise übrig gebliebenem Obst

Das österreichische Unternehmen „Europlast“ spezialisiert sich hingegen auf die Herstellung von Boxen zum Transport der Lebensmittel. Die Herstellung geschehe komplett klimaneutral, so Arthur Primus von „Europlast“. Das Unternehmen produziere ausschließlich mit Strom, der aus Wasser- oder Windkraft gewonnen wurde. Die Boxen hätten außerdem eine hohe Belastbarkeit und ließen sich effizient stapeln. So können Lebensmittel möglichst platzsparend transportiert werden. Sollte eine Box dennoch beschädigt sein, lassen sich Einzelteile außerdem austauschen. Das sei zusätzlich ressourcenschonend. „Das Ziel aller Unternehmen sollte es sein, ihren CO 2 -Ausstoß auf Null zu bringen und nachhaltig zu handeln“, sagt Primus.

Trotz vieler Ansätze die Obstbranche nachhaltiger zu gestalten, rechnet die Tafel auch in diesem Jahr wieder mit tonnenweise übergebliebenen Lebensmitteln auf der Messe. „Chiquita“ allein lege täglich rund 15 Kisten Bananen aus, sag Deiß. Die meisten würden von Gästen gegessen werden. Braune Bananen tausche der Stand aber aus, sobald sie zu unansehnlich sind. Alle Reste würde das Unternehmen aber an die Tafel geben.

Voraussichtlich 350 freiwillige Helfer werden an diesem Freitag rund zwei Stunden lang Obst an allen Ständen einsammeln, sagt eine Sprecherin der Tafel. Anschließend transportieren etwa 25 Lkw die Lebensmittel in eine Halle der Berliner Tafel. Dort werden die Lebensmittel anschließend sortiert und von dort an alle 45 Ausgabestellen in Berlin verteilt. Schnell Verderbliches kocht die Tafel vorher zu Konfitüre ein.