Müller "entsetzt" über Thüringen-Bewertung Dreggers

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat sich nach den Vorgängen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen "entsetzt" über CDU-Fraktionschef Burkard Dregger gezeigt und indirekt dessen Ablösung gefordert. "Dass Burkard Dregger gestern von einer demokratischen Entscheidung in Thüringen sprach, die nicht zu kritisieren sei, ist für mich ein Skandal", erklärte Müller am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. "Der CDU-Vorsitzende (Kai) Wegner sollte sich von Herrn Dreggers Einlassungen distanzieren und eine Entscheidung über die weitere Führung der CDU-Fraktion treffen!", so Müller weiter.

"Es liegt leider der Verdacht nahe, dass Herr Dregger in ähnlichen Situationen auch mit der AfD paktiert hätte", meinte der Regierungschef, der auch SPD-Landesvorsitzender ist. "Die Berliner CDU beweist einmal mehr, wie weit entfernt sie von der Realität der liberalen, vielfältigen und weltoffenen Metropole Berlin ist. Wer bei der Geschichte unserer Stadt leichtfertig dem Tabubruch der Kollaboration mit der AfD des juristisch attestierten Faschisten (Björn) Höcke zu Munde redet, der disqualifiziert sich selbst."

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Thüringer Landtag überraschend mit den Stimmen der Liberalen, der CDU und der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half. Nach einem Sturm der Entrüstung in Deutschland will Kemmerich sein Amt jedoch aufgeben und den Weg für eine Neuwahl freimachen, wie er am Donnerstag ankündigte.