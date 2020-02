Krach: Aufnahmestopp der Charité soll sich nicht wiederholen

Berlin. An Berlins Universitätsklinik Charité soll sich ein Aufnahmestopp wie am Kinderkrebszentrum vor Weihnachten nach dem Willen der Politik nicht wiederholen. "Die Klinik muss gewährleisten, dass so drastische Situationen wie ein temporärer Aufnahmestopp in der Kinderonkologie im Dezember 2019 nicht mehr vorkommen", sagte Staatssekretär Steffen Krach (SPD) am Donnerstag. Wie interne Verbesserungen erreicht werden könnten, erarbeite eine von der Charité eingesetzte Task Force.

Die Uniklinik hatte im Dezember zeitweise keine neuen Patienten in der Kinderonkologie aufgenommen, weil nach Klinikangaben 10 von 50 Mitarbeitern fehlten. "Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einer Patientengefährdung", hatte die Charité erklärt. Alle laufenden Behandlungen und Chemotherapien seien gesichert. Neu an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche wurden nach Charité-Angaben zeitweise an andere Einrichtungen verwiesen.