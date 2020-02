SPD-Fraktionschef Saleh sieht Rechtsruck bei Berliner CDU

Berlin. SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat der Berliner CDU einen "Rechtsruck" vorgeworfen. Weder CDU-Fraktionschef Burkard Dregger noch der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner hätten sich von den Vorgängen bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, die nur mit Hilfe der AfD zustande kam, distanziert, sagte Saleh am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Sie haben sich damit völlig disqualifiziert." Wer versuche, einen "Pakt mit Faschisten" und einen beispiellosen Dammbruch schönzureden und die Verantwortung bei anderen zu suchen, habe jedes Vertrauen verspielt.

"Ich fordere von der Berliner CDU eine klare Distanzierung von den Vorgängen in Thüringen und eine klare Abgrenzung der Berliner CDU von der AfD", unterstrich Saleh. "Die CDU muss klarstellen, dass sie sich als bürgerliche Kraft in Berlin nicht auf Liebeleien mit der AfD einlässt." Zuletzt sei bei ihm der Eindruck entstanden, dass die CDU im Abgeordnetenhaus massiv mit der AfD zusammenarbeite und mit ihr auch Absprachen treffe, so Saleh weiter. "Ich kann nur an die CDU appellieren, wieder zur Vernunft zu kommen und auf den demokratischen Weg zurückzufinden."