Ausgaben für Unterhaltsvorschuss in Berlin steigen

Berlin. Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende sind in Berlin leicht gestiegen. 2019 betrugen sie 131,2 Millionen Euro nach 125,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das geht aus Antwort der Familienverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP hervor, über die am Donnerstag zuerst "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" berichteten. Der Anstieg ist auf eine leichte Erhöhung der Sätze auf - je nach Alter des Kindes - bis zu 282 Euro monatlich zurückzuführen, aber auch auf ein Plus bei den Anträgen. Deren Zahl stieg binnen Jahresfrist um fast 3000 auf 46 346.

Alleinerziehende können vom Staat Unterhaltsvorschuss für ihren bis zu 18 Jahre alten Nachwuchs bekommen, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Ein Problem ist, dass der Steuerzahler auf einem Großteil dieser Kosten sitzen bleibt. Denn der Anteil, den sich Berlin von den säumigen Vätern oder mitunter auch Müttern zurückholte, betrug 2019 laut Familienverwaltung 12,7 Prozent nach 11,1 Prozent im Jahr zuvor.

Ein Problem für Betroffene sind teils überlange Bearbeitungszeiten der Anträge in den zuständigen Stellen der Bezirke. Sie lag 2019 den Angaben zufolge zwischen zwei Wochen (Treptow-Köpenick) und zehn Wochen (Mitte und Lichtenberg). Zwar gab es in etlichen Bezirken dank zusätzlichen Personals Fortschritte. In Mitte und Steglitz-Zehlendorf (6 Wochen) verlängerte sich die Bearbeitungszeit allerdings im Vergleich zum Vorjahr. Rund 40 der aktuell 284 Stellen in den Unterhaltsvorschussstellen konnten bisher nicht besetzt werden.