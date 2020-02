FDP-Generalsekretärin notfalls für Neuwahl in Thüringen

Potsdam. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat sich nach dem Wahl-Eklat in Thüringen für eine Neuwahl ausgesprochen, falls die geplante Zusammenarbeit mit anderen Parteien nicht funktioniert. Sie erteilte einer Zusammenarbeit mit der AfD zugleich eine Absage. "Die FDP steht unverändert für das Gegenteil der AfD, mit der es keine Zusammenarbeit geben kann", erklärte die Brandenburger FDP-Landesvorsitzende in Potsdam. "Wenn das Bemühen um eine Regierungsarbeit aus der Mitte von anderen nicht angenommen und blockiert wird, halte ich Neuwahlen für das Beste."

Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Landtag in Erfurt überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der Thüringer FDP-Landeschef setzte sich gegen den bisherigen Regierungschef Bodo Ramelow von der Linken durch. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half. Das rief bei SPD, Grünen, Linken, aber auch bei CDU und CSU massive Empörung hervor. Kemmerich strebt eine Minderheitsregierung mit CDU, SPD und Grünen an, SPD und Grüne haben aber bereits abgesagt. Die FDP hatte im Oktober nur knapp den Sprung in den Landtag geschafft.

Vor der FDP-Landesgeschäftsstelle in Potsdam hatten am Mittwochabend Kritiker der Thüringer Ministerpräsidentenwahl demonstriert. Auch in vielen anderen Städten wie Berlin, Köln, Hamburg, Weimar und Erfurt waren Menschen aus Protest gegen die Wahl des FDP-Kandidaten mithilfe der AfD auf die Straße gegangen.