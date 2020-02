Hockey-Halbfinale: BHC-Herren wollen Siegesserie fortsetzen

Berlin. Die Herren des Berliner Hockey Clubs möchten an diesem Wochenende beim Final Four in Stuttgart erstmals seit 14 Jahren wieder ein Endspiel der deutschen Hallen-Meisterschaft erreichen. Dazu muss sich der Ostmeister am Samstag (18.15 Uhr) im Halbfinale gegen den Westchampion Uhlenhorst Mülheim durchsetzen. "Wir fahren dahin, um zu gewinnen", sagte Trainer Rein van Eijk. "Wir haben zuletzt immer gut gegen Mülheim gespielt, der Gegner liegt uns." Als einziger aller 24 Erstligisten hatte der BHC in der Vorrunde kein Spiel verloren und in seinen zehn Partien für die bundesweite Bestmarke von 107 geschossenen Toren gesorgt.

Im Viertelfinale am vergangenen Samstag bezwang der Hauptstadtclub dann zuhause den Hamburger Polo Club mit 6:3 und war damit erstmals seit vier Jahren wieder in ein Final Four eingezogen. "Das wird ein cooles Event, was uns nochmal Extra-Motivation gibt", sagte van Eijk. Kapitän Paul Dösch ergänzte: "Wir sind jetzt sehr lange nicht mehr bei einer DM gewesen. Daher müssen wir schnell unsere Aufregung und Nervosität ablegen."

Das andere Halbfinale (16.00 Uhr) bestreiten der Titelverteidiger Club an der Alster und Rekordmeister Rot-Weiss Köln. "Ich denke, die Tagesform wird entscheiden", sagte Dösch, der im Januar bereits mit dem Hallen-Nationalteam Europameister wurde. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und als Team zusammenhalten, auch wenn es phasenweise nicht so läuft. Das ist das, was uns auszeichnet", verriet der 21-Jährige, der beim bislang letzten Meistertitel des BHC noch nicht einmal geboren war. Zuletzt triumphierten die Berliner 1975 in Rüsselsheim.