Klimaschutz bald auch im Klassenzimmer

Same procedure as last Friday? Junge Klimaktivisten am ersten Freitag im Februar in Berlin – das Interesse bleibt hoch

Wenn Vertreter einer Bewegung von der Straße in die Räume der Mächtigen eingeladen werden, dann steht immer die Frage im Raum, ob man gerade vereinnahmt wird. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte Sprecher der Berliner „Fridays for Future“-Bewegung, die sich weitgehend aus Schülern speist, zu sich in die Verwaltung eingeladen, um mit ihnen gemeinsame Projekte vorzustellen. „Von der Straße in die Schulen“, lautet das Motto.

Was ist konkret geplant? Schulen sollen Klimaverträge abschließen – mit klaren, für jede einzelne Schule definierten Zielen. Beispielsweise keine Flugreisen mehr bei Klassen- oder Kursfahrten, keine Plastikverpackungen in der Schulkantine oder den Heizungsverbrauch senken.

Ausgearbeitet werden sollen sie von Schülern und Kollegium gemeinsam. „Es sollen möglichst an allen Schulen Klimaverträge erarbeitet werden“, sagte Senatorin Scheeres. Als Ansprechpartner schaffe man in der Senatsverwaltung eigens ein „Klimabüro“, dafür werde eine neue Stelle geschaffen.

Klimakonferenz soll feste jährliche Institution werden

Außerdem soll die „Klimakonferenz“, die schon im November 2019 stattfand, zur festen jährlichen Institution werden. Damals kamen rund 300 Schüler im Planetarium zusammen, nahmen an Workshops teil, konnten sich an Ständen informieren. „Fridays for Future“-Aktivistin Hannah Blitz, selbst Schülerin, lobte die Veranstaltung, weil sie das Thema für viele Schulen öffne. „Diese Protestbewegung darf kein Privileg einzelner Gymnasiasten sein“, betonte sie. Tatsächlich sind gerade Jugendliche dieser Schulform in der Bewegung sehr aktiv, auch in manchen Sekundarschulen mit Oberstufe.

In anderen Schulen – beispielsweise Sekundarschulen ohne Oberstufe – ist die Teilnahme dagegen eher verhalten, das merken auch die „Fridays“-Aktivisten. „Es ist kompliziert“, gab ihr Mitstreiter, der Student Quang Paasch, zu. Viele Schüler hätten in Berlin mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Armut oder Diskriminierung. Da sei das Klima thematisch noch nicht ganz vorn. Aber das wolle man ändern.

Wissenschaft ist Schülern für weltweite Klimabewegung dankbar

Für den dritten Punkt meldete sich der Biologe Gregor Hagedorn zu Wort, der bei „Scientists for Future“ aktiv ist. Die Wissenschaft habe ein „Kommunikationsproblem“; während viele Experten inzwischen schlaflose Nächte aufgrund der drohenden Klimakatastrophe hätten, verweigere die Öffentlichkeit in ihrer Mehrheit zu erkennen, wie groß das Problem sei. Viele beharrten noch auf dem Wissen, das sie vor „30, 40 Jahren erworben haben“. Insofern sei man den Schülern dankbar, die mit ihrer weltweiten Klimabewegung um Greta Thunberg das Thema endlich bewusst machten.

Als Wissenschaftler steuere man nun für die Schulen informative und leicht lesbare Folien bei, mit denen Pädagogen und Schüler arbeiten könnten. Sie sind umsonst herunterladbar, die Lizenzrechte sind geklärt. Es gibt Diagramme zu Treibhausgas-Emissionen, Fotos vom Rückgang des Grönlandeises und Grafiken zum steigenden Meeresspiegel. Klimawandelgegner kommen dort nur als Anhänger der „Flat-Earth-Theorie“ vor. Die Erde sei eine Scheibe.

Wer sich die Folienpräsentationen für die Mittelstufe durchschaut, dem wird tatsächlich Angst und Bange um die Zukunft dieser Erde. Das scheint auch vielen Schülern, die bei „Fridays for Future“ aktiv sind, an die Nerven zu gehen. Sehr selbstverständlich sprach der „Fridays“-Student Quang Paasch von einer „Klima-Depression“, die einige der Aktivisten inzwischen entwickelt hätten, auch von einem „Klima-Burn-out“. Trotz der von der Stoßrichtung eindeutigen Folienpräsentation betonte aber Wissenschaftler Hagedorn, man wolle keine Meinung vorgeben, die Schüler sollten sich das Thema selbst erarbeiten. „Wir wollen kein Wissenschafts-Karaoke“, sagte er.

Ziele des Pariser Abkommens sind noch längst nicht erfüllt

Wie geht es aber weiter mit der „Fridays for Future“-Bewegung? Wenn sie in die Schulen geholt wird, fallen dann die Demonstrationen freitags während der Schulzeit weg? „,Fridays for Future’ wird nicht einschlafen“, sagten beide Aktivisten überzeugt. Schließlich seien die Klimaziele, die das Pariser Abkommen 2015 beinhaltet, noch längst nicht erfüllt. „So lange werden wir weiter auf die Straße gehen“, sagte Blitz. Die Bildungssenatorin betonte zwar pflichtschuldig, es gebe eine „Schulpflicht“, aber ihr Lächeln machte klar, ihr Wohlwollen gehört den Aktivisten. Das war eine Begegnung auf Augenhöhe, glaubte auch Paasch.