Erneut Rasierklinge auf Spielplatz gefunden

Berlin. Erneut ist eine Rasierklinge auf dem Spielplatz am Arnswalder Platz gefunden worden. Ein sechsjähriges Mädchen entdeckte die Klinge am Dienstagvormittag und zeigte sie abends ihrem Vater, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann rief die Polizei, die den Spielplatz nach weiteren Rasierklingen absuchte, aber keine weitere fand.

Seite Ende November vergangenen Jahres waren auf der Anlage im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg bereits mehrmals Rasierklingen und einmal Reißzwecken gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Funden gibt.