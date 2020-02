Auto muss wegen Wildwechsel bremsen: Vier Verletzte

Schwedt/Oder (dpa/bb) – Rehe auf der Fahrbahn haben einen Auffahrunfall auf der B166 bei Stendell (Uckermark) verursacht, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer am Dienstag auf der Bundesstraße Richtung Prenzlau unterwegs, als plötzlich einige Rehe vom linken Fahrbahnrand auf die andere Seite liefen. Der 47-Jährige musste bremsen. Eine hinter ihm fahrende 24-Jährige fuhr mit ihrem Fahrzeug auf, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Der Mann, eine 44 Jahre alte Beifahrerin, ein 13-jähriges Mädchen und auch die 24-jährige Fahrerin des anderen Autos kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallstelle wurde für Bergungsarbeiten gesperrt.

( dpa )