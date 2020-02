Berlins Chef Müller: CDU sorgt für "Weimarer Verhältnisse"

Berlin. Nach der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die CDU scharf attackiert. "Das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen macht mich sprachlos. Die CDU beteiligt sich aktiv an der Intrige der AfD, um Bodo Ramelow zu verhindern", sagte Müller am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

"Was sind da die Worte und Sonntagsreden der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und der Bundeskanzlerin Angela Merkel wert, nicht mit den Rechten zusammenzuarbeiten, wenn in Thüringen die CDU gemeinsame Sache mit Leuten wie Höcke macht?", so Müller. "Das nenne ich Weimarer Verhältnisse." Der Landes- und Fraktionsvorsitzende Björn Höcke ist prominenter Vertreter des rechten Flügels der AfD.

In der Weimarer Republik (1919-1933) war die Demokratie vom linken und rechten Rand unter Druck geraten, am Ende mit der Machtübernahme der Nazis als Ergebnis.