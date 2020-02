FDP-Ministerpräsident von AfD-Gnaden: Reaktionen aus Berlin

Berlin. Auch die Berliner Landespolitik reagiert auf die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Dabei fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus.

Müller: „Das nenne ich Weimarer Verhältnisse“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) attackierte die CDU scharf. „Das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen macht mich sprachlos. Die CDU beteiligt sich aktiv an der Intrige der AfD, um Bodo Ramelow zu verhindern“, sagte Müller am Mittwoch. „Was sind da die Worte und Sonntagsreden der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und der Bundeskanzlerin Angela Merkel wert, nicht mit den Rechten zusammenzuarbeiten, wenn in Thüringen die CDU gemeinsame Sache mit Leuten wie Höcke macht?“, so Müller. „Das nenne ich Weimarer Verhältnisse.“

Saleh: „Ein Desaster für die Demokratie“

Auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh zeigte sich entsetzt über die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD. „Das ist ein Desaster für die Demokratie“, sagte er der dpa. „Man kann sich nicht von Nazis wählen lassen und auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten“, betonte Saleh mit Blick auf die Allianz von CDU, FDP und AfD, die Kemmerich wählte.

„Was heute in Thüringen passiert ist, erinnert ganz stark an die schlimmsten Tage der deutschen Geschichte“, so Saleh weiter. „Wer glaubt, die Nazis kontrollieren zu können, der irrt. FDP und CDU gefährden in ihrer Machtbesessenheit die deutsche Demokratie. Das ist längst mehr als zündeln.“ FDP und CDU auf Bundesebene müssten das Vorgehen ihrer Parteifreunde in Thüringen stoppen, forderte Saleh. „Das vernünftigste wären dort Neuwahlen.“

Dregger: „Demokratische Entscheidung, die nicht zu kritisieren ist“

Der Berliner CDU-Fraktionschef Burkard Dregger kann die harsche Kritik an der überraschenden Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten dagegen nicht nachvollziehen. Das ist eine demokratische Entscheidung, die nicht zu kritisieren ist“, sagte Dregger. Die Abwahl des linken Regierungschefs Bodo Ramelow sei zu begrüßen.

Auch Kritik am Vorgehen der CDU, die Kemmerich gemeinsam mit AfD wählte, wies Dregger zurück. Die CDU habe den aus ihrer Sicht besseren Kandidaten gewählt und sei nicht verantwortlich für das Abstimmungsverhalten anderer Parteien. Die CDU müsse nun mit der FDP über eine Regierungsbildung reden. Generell müssten dort alle Fraktionen das Gespräch suchen, weil für jeden Landtagsbeschluss Mehrheiten nötig seien.

Schubert: Bürgerliche Parteien machen gemeinsame Sache mit Faschisten

Berlins Linke-Chefin Katina Schubert sieht ebenfalls einen Tabubruch. Zwei bürgerliche Parteien hätten gemeinsam mit „Faschisten“ einem Politiker ins Amt verholfen - das sei einmalig in Deutschland. Dadurch sei großer Schaden für die Demokratie entstanden, sagte Schubert. „Wenn der Kandidat einer Partei, die gerade Mal fünf Prozent erreicht hat, Ministerpräsident wird, wird jedem klar, dass das unheilvoll für die Demokratie ist.“ Daher könne es nur einen Weg geben: den Rücktritt Kemmerichs und eine Neuwahl.

Nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wirft ihm die Linken Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow ihm den Strauß vor die Füße.

Pazderski: „Deutschland ist noch nicht verloren“

Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski begrüßte ebenfalls die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten. „Glückwunsch nach Thüringen für dieses unmissverständliche Zeichen. Deutschland ist noch nicht verloren“, erklärte Pazderski am Mittwoch. „Endlich wird deutlich, dass es eine Mehrheit gegen die linksrotgrüne Vorherrschaft nicht nur auf dem Papier gibt.“ Mit der AfD sei „eine Abkehr vom Kurs der Deindustrialisierung, des Autohasses, der Klimahysterie sowie von Gender-Gaga und Antifa-Gewalt“ möglich, sagte er weiter.