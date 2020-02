SPD-Fraktionschef Saleh: Desaster für Thüringens Demokratie

Berlin. Der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat sich "entsetzt" über die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten gezeigt. "Das ist ein Desaster für die Demokratie", sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Man kann sich nicht von Nazis wählen lassen und auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten", betonte Saleh mit Blick auf die Allianz von CDU, FDP und AfD, die Kemmerich wählte.

"Was heute in Thüringen passiert ist, erinnert ganz stark an die schlimmsten Tage der deutschen Geschichte", so Saleh weiter. "Wer glaubt, die Nazis kontrollieren zu können, der irrt. FDP und CDU gefährden in ihrer Machtbesessenheit die deutsche Demokratie. Das ist längst mehr als zündeln." FDP und CDU auf Bundesebene müssten das Vorgehen ihrer Parteifreunde in Thüringen stoppen, forderte Saleh. "Das vernünftigste wären dort Neuwahlen."