Cargolifter: Insolvenzverfahren nach 18 Jahren abgeschlossen

Potsdam. Nach 18 Jahren ist das Insolvenzverfahren für die Cargolifter AG, die einst große Lasten-Zeppeline bauen wollte, abgeschlossen. Land und Bund hätten rund 40 Millionen Euro in das Großprojekt gesteckt, teilte das Wirtschaftsministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion mit. Cargolifter war 2002 pleite gegangen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung am Mittwoch über das Verfahren berichtet.

In die damals größte freitragende Freilufthalle in Krausnick (Dahme-Spreewald) ist unterdessen der Freizeitpark Tropical Island eingezogen, der die Besucher mit einer tropischen Urlaubswelt erwartet. Das Insolvenzverfahren hatte sich nach Angaben des Ministeriums verlängert, weil die Abwicklung nicht wie vom Insolvenzverwalter angekündigt, abgeschlossen werden konnte. Zudem konnte der Verkauf des letzten Firmengrundstücks erst 2019 abgewickelt werden.

Der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) seien 1,27 Prozent der Insolvenzsumme zugesprochen worden, sagte ILB-Sprecherin Ingrid Mattern der Zeitung. Die Rückführungsquote an den Gläubiger ILB zeige, dass die Anleger der Cargolifter-Aktie kaum etwas von ihrem Geld wiedersehen werden, betonte der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen John in einer Mitteilung.