Kampf gegen Clan-Kriminalität - fast 400 Polizeieinsätze

Polizeibeamte bei einer Kontrollaktion gegen in Neukölln (Archivbild).

Kriminelle Großfamilien machen der Polizei in Berlin zu schaffen. Diese versucht mit großem Einsatz, die Straftäter zu bekämpfen.

Clans in Berlin

Berlin. Im Kampf gegen Clan-Kriminalität in Berlin ist die Polizei im vergangenen Jahr zu 382 Einsätzen ausgerückt. Dabei seien 972 Strafanzeigen gestellt worden, antwortete die Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe. Die meisten Anzeigen (419) gab es demnach wegen Drogendelikten. Zudem stießen die Beamten auf 5908 Ordnungswidrigkeiten. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Die Einsätze summierten sich für die Beamten laut der Antwort auf rund 45.500 Stunden. Luthe sieht das kritisch. Mit diesem Aufwand wäre es möglich, den Drogenhandel im Görlitzer Park in den Griff zu bekommen und so den Clans eine Geldquelle zu nehmen, sagte er am Mittwoch. Dafür sei aber kein Personal da, weil die Beamten für 400 Euro Tabaksteuer eingesetzt würden.

Senat: Fünf-Punkte-Plan gegen kriminelle Clans

Der rot-rot-grüne Senat hatte einen Fünf-Punkte-Plan gegen Clans erarbeitet, den Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Herbst 2018 vorstellte. Seitdem wird in Berlin verstärkt gegen kriminelle Mitglieder solcher Großfamilien vorgegangen. Zum Jahresbeginn hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik eingeschätzt, dass damit deren geschäftlichen Tätigkeiten gestört würden. Es gebe Unruhe bei den Clans. "Wir durchbrechen den Mythos der Unangreifbarkeit krimineller Strukturen."

Nach Angaben von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) gibt es in Berlin etwa 20 einschlägige Familien, "von denen sind sieben bis acht intensiv kriminell". Das seien insgesamt mehrere Tausend Menschen.

Zum verstärkten Vorgehen gegen Kriminelle aus Großfamilien gehören das Ahnden des Parkens in zweiter Reihe, Razzien in Shisha-Bars und Wettbüros sowie Finanzermittlungen. Es werde die gesamte Bandbreite des Rechtsstaates genutzt, "weil der Rechtsstaat unter Druck ist", hatte der Senator Ende November betont.