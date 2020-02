Klimaaktivisten und Scheeres wollen Projekte vorstellen

Berlin. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und der Berliner Senat wollen gemeinsame Projekte anschieben. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Aktivisten stellen diese heute vor. Geplant ist, dass an dem Termin in der Senatsverwaltung die Fridays-for-Future-Vertreter Hannah Blitz und Quang Paasch teilnehmen.

Im vergangenen Jahr hatte es ein erstes Treffen gegeben, später folgte die erste Berliner Klimakonferenz mit Schülern und Wissenschaftlern. Bei einer Diskussionsrunde im Zeiss-Großplanetarium sowie Workshops machten die Teilnehmer deutlich, dass die Erderwärmung schon jetzt spürbar sei. "Wenn wir jetzt mit dem blauen Planeten Scheiße bauen, haben das unsere Kinder und Enkel auszubaden", sagte der Vorsitzende des Landesschülerrats, Felix Stephanowitz, bei der Veranstaltung im November.