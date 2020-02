Eine Chance bei den Wasserbetrieben

Die Berliner Wasserbetriebe haben vor fünf Jahren das Projekt „Horizonte“ gestartet. Nachdem das Ausbildungsangebot nunmehr in die fünfte Runde geht, zog die Vorständin für Personal und Soziales, Kerstin Oster, eine vielversprechende Bilanz. „Horizonte“, damit meinte man wortwörtlich den Blick sowie die Breite an Chancen zu erweitern bei den Berliner Wasserbetrieben (BWB). Das Projekt, welches 2016 startete, bietet für Geflüchtete als auch für Menschen mit erschwerten Bildungsbiografien die Möglichkeit in ein vollwertiges Berufsleben einzusteigen.

Entstanden sei es insbesondere getrieben durch den Fachkräftemängel und die fehlende Diversität im Berufsleben, so Otter. Innerhalb des Programms wird angeboten, ein achtmonatiges Praktikum zu machen, um eine Qualifizierung für den Einstieg in die Berufe mit mechanischer als auch kaufmännischer Ausrichtung zu erhalten. Im „Herzstück“ des Praktikums, der Werkstatt des Ausbildungszentrums, wurden am Dienstag sowohl neue Teilnehmer des Programmes als auch Absolventen und Auszubildende einer darauffolgenden Ausbildung vorgestellt.

Die diesjährigen Teilnehmer sind wieder bunt gemischt, einige haben einen Fluchthintergrund. Einer von ihnen ist der erst 20-jährige Jwan Martini. Er ist aus Damaskus in Syrien geflohen, habe dort seinen Schulabschluss gemacht und dann in Deutschland nach einem Ausbildungsplatz gesucht. Er erzählt, dass er sich bei Bundesagentur für Arbeit gemeldet habe und sie ihm dieses Qualifizierungsangebot vorgeschlagen habe.

Man arbeite generell eng mit der Agentur für Arbeit zusammen, gerade wegen der mangelnden Nachwuchsförderung sagt Oster. Martini erzählt, dass die einzige Bedingung gewesen sei Deutsch auf dem B2 Sprachlevel zu sprechen. Die deutsche Sprache sei besonders wichtig, um eine erfolgreiche Teilnahme zu verzeichnen, so Oster. Diese Aufnahmebedingung gilt für alle, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen.

Dies unterstreicht auch Amine ElAyif besonders deutlich. Er ist der Ausbildungsleiter und selbst einmal in der Ausbildung im Betrieb gewesen. Er bilde das „Sandwich“ zwischen Unternehmen und den Teilnehmern, so Oster. ElAyif ist insbesondere zuständig dafür, die Teilnehmer außerhalb der Arbeit selbst zu unterstützen. Formulare ausfüllen, Wohnungssuche oder sozialpädagogische Maßnahmen, all das wird den Praktikanten angeboten, zumal einige von ihnen schwere Traumata durch Flucht erlebt haben. Integration in Kultur und Gesellschaft wird ebenfalls gefördert. Man organisiere gemeinsame Theaterbesuche, gehe in den Bundestag und verabrede sich untereinander, so Oster.

Besonderes Verständnis für junge Mutter mit Zwillingen

Zu denen, die durch verschiedene Faktoren oder auch Schicksalsschläge beruflich keinen Einstieg finden konnten, ist man besonders zuvorkommend und verständnisvoll. So berichtet es Juliane Gosdschau. Sie ist 23 Jahre alt und wurde früh Mutter von Zwillingen. Das Unternehmen sei ohne Druck ihrerseits auf sie zugekommen, erzählt die junge Mutter. Zum Beispiel wenn es um die Kindergartenzeit sowie Arbeitszeit gehe, sei man ziemlich tolerant, sagt Gosdschau. Auch wenn ihre Kinder krank seien, müsse sie nichts befürchten. Beruflich gebe es auch kein „Dankbarseinmüssen“ für das, was man bekomme.

Die Teilnehmer können innerhalb des Praktikums in verschiedene Bereiche hinein schnuppern, auch in den kaufmännischen Bereich. „Ich hab gemerkt, dass ich in der Mechanik gar nicht so untalentiert bin, aber das Kaufmännische hat mich dann doch mehr gepackt“, erzählt Juliane Gosdschau. Und dies fördere das Programm auch. Das Praktikum findet nicht nur im dafür vorgesehenen Ausbildungssitz statt, sondern auch in den Außenstellen der Wasserbetriebe. Ein Stichwort das oft genannt wurde, war „Diversität“. Die hat man insbesondere ethnisch, die Frauenquote jedoch ist niedrig.

Trotz tendenziell steigender Werte spiegelt sich das generelle weibliche Desinteresse an MINT-Berufen – also Berufen mit einer technischen oder naturwissenschaftlichen Ausrichtung – auch hier wieder. Von bislang 60 Teilnehmenden waren nur vier Frauen.

Gefördert wird das Projekt unter anderem von der Bundesagentur für Arbeit, aber auch der Bildungsträger GFBM. Kostenpunkt für das Unternehmen beträgt 45.000 Euro. Jedoch rentiere sich das durch die aktive Rekrutierung von Auszubildenden, die sozialversicherungspflichtige Stellen bei den Wasserbetrieben besetzen, sagt Kerstin Oster. Darauf sei man besonders stolz, dass sich diese Möglichkeit für einige Absolventen ergeben habe, da dies etwas ganz besonderes in Deutschland sei.

Die Programme starten stets im Januar, sie dauern acht Monate und erlauben bei erfolgreicher Bewerbung auch den direkten Übergang in die Ausbildung, die im September beginnen. Die Erfolgsquote von „Horizonte“ ist beachtlich, und so wie es aussieht, werden sich auch in den nächsten Jahren weitere Horizonte ergeben.