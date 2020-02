Bahnhof Ostkreuz wegen verdächtigen Gegenstandes geräumt

Berlin. Der Berliner Bahnhof Ostkreuz ist am Dienstagabend nach dem Fund eines mutmaßlich verdächtigen Gegenstandes für kurze Zeit geräumt und gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten eine im Regionalexpress der Linie 1 gefundene Sporttasche, deren Inhalt sich schließlich als harmlos entpuppte. Bei ihm handelte es sich nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei um Gegenstände des alltäglichen Bedarfs. Ob jemand die Tasche vergessen habe, war unklar. Der Zug war von Erkner am Ostrand Berlins auf dem Weg nach Brandenburg an der Havel.

( dpa )