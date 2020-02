Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin bestreitet am 25. März ein Testspiel gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Spielbeginn im Stadion An der Alten Försterei ist um 14.45 Uhr. Die Stadiontore für die Fans öffnen eine Stunde zuvor. Das teilten die Köpenicker am Dienstag mit.

( dpa )