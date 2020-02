Die Pandas-Babys haben einen Bärenhunger

Neues Video: Die Panda-Babys im Zoo Berlin entwickeln sich prächtig. So süß saugen Pit und Paule an ihrer Nuckenflasche.

Berlin. Die beiden Panda-Babys Pit und Paule im Berliner Zoo sind mit ihren gut fünf Monaten noch zwei echte Flaschenkinder. Mama Meng Meng säugt die Zwillinge, aber die beiden Bärchen bekommen einmal täglich zusätzlich auch noch ihr Fläschchen. Und das scheint ihnen gut zu schmecken!

Mit pelzigen Tatzen hält Panda Pit – der etwas ruhigere Erstgeborne der beiden - das Fläschchen selbst fest. Und leert innerhalb weniger Minuten den offenbar leckeren Inhalt. Auch die Kuscheleinheiten in den Armen seiner Pflegerin scheint Panda Pit sehr zu genießen.

Panda-BabyPit ist mit seinen gut fünf Monaten noch ein echtes Flaschenkind. Foto: © 2020 Zoo Berlin

Zusätzlich zur Muttermilch bekommen die Zwillinge auch die Flasche. Foto: © 2020 Zoo Berlin

Danach genießt es Pit, noch ein bisschen auf dem Arm seines Pflegers zu kuscheln. Foto: © 2020 Zoo Berlin

Vor wenigen Tagen hatte Pit und sein Bruder Paule sein Gehege erkundet. Foto: Zoo Berlin

Auch für Paule war der erste Ausflug aufregend. Foto: Zoo Berlin



Pit und Paule: Sie scheinen sich gut zu verstehen. Foto: Zoo Berlin

Pit und Paule erkunden ihr Gehege. Foto: Zoo Berlin

Pit und Paule haben sich am Mittwoch den Journalisten präsentiert. Foto: Zoo Berlin

Panda Meng Xiang auf Erkundungstour Foto: Zoo Berlin / Zoo berlin

Die beiden Panda-Zwillinge Meng Xiang und Meng Yuan aus dem Berliner Zoo in einem Bild vom 9. Januar 2020. Foto: Str / AFP



Einer der beiden Panda-Babys im Berliner Zoo. Foto: Handout / AFP

Die beiden Baby-Pandabären im Berliner Zoo. Foto: Handout / AFP

Panda-Babys bestehen Medizin-Check vor erstem Ausflug

Noch klappt das nicht so gut, ist aber auch ganz schön anstrengend. Foto: Zoo Berlin



Mit knapp drei Monaten versuchen die kleinen Pandas ganz vorsichtig, sich aufzurichten. Foto: Zoo Berlin

Und täglich grüßt der Pandabär: Die Panda-Zwillings-Männchen Meng Yuan (l) und Meng Xiang werden bei der Bekanntgabe ihrer Namen und ihres Geschlechts im Berliner Zoo von zwei Tierpflegern gehalten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Die beiden Panda-Jungtiere aus dem Zoo Berlin. Im Hintergrund hängen Nikolaus-Socken. Foto: --- / dpa

Die kleinen Pandas lernen sich kennen. Foto: Zoo Berlin

Die kleinen Panda-Bärchen gehen zum ersten Mal auf Tuchfühlung. Foto: Zoo Berlin



Meng Meng herzt ihren Nachwuchs. Foto: Zoo Berlin

Kuschelzeit bei Meng Meng und dem Panda-Baby Foto: Zoo Berlin

Die Panda-Zwillinge sind acht Wochen alt. Sie bringen bei einer Körperlänge von über 30 cm mittlerweile 2.578 g bzw. 2.532 g auf die Waage. Foto: Zoo Berlin

Tierpflegerin Anja setzt ein Panda-Baby in das Bett. Foto: Zoo Berlin

Mama Meng Meng hält ihren Nachwuchs gut fest. Foto: Zoo Berlin



Meng Meng hält ihren Nachwuchs gut fest Foto: Zoo Berlin

Das Panda-Baby ist schon 30 Zentimeter lang und wiegt zwei Kilogramm. Foto: Zoo Berlin

Hallo Berlin! Sechs Wochen nach der Geburt hat das Panda-Baby die Augen geöffnet. Foto: Zoo Berlin

Eines der beiden neugeborenen Panda-Babys ist bei der Erstversorgung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa



Der erstgeborene Pandanachwuchs wiegt 186 Gramm. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der zweitgeborene Pandanachwuchs wiegt 137 Gramm. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der zweitgeborene Pandanachwuchs bei der Erstversorgung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa

Die neugeborenen Panda-Zwillinge bei der Erstversorung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa



Die beiden Panda-Babys legen ordentlich an Gewicht zu

Obwohl bei der Hälfte der Würfe zwei Jungtiere geboren werden, ziehen Panda-Mütter in der Regel nur ein Jungtier auf. Um dem doppelten Nachwuchs, der am 31. August 2019 geboren wurde, die Möglichkeit zu geben groß und stark zu werden, haben die Tierpfleger Meng Meng in den ersten Monaten bei der Aufzucht der Zwillinge unterstützt. Die beiden Bärenbrüder wurden im Wechsel in einem Inkubator versorgt.

Mittlerweile haben die rund 11 Kilogramm schweren Panda-Babys einen richtigen Bärenhunger entwickelt. Rund 130 Milliliter Ersatzmilch schlabbern die beiden pro Flasche. Die Betreuer prüfen die Zubereitung der Fläschchen jedes Mal ganz genau, bevor die kleinen Pandas genüsslich ihre Milch nuckeln dürfen. Anschließend helfen die Pfleger Pit und Paule mit leichter Massage, ein „Bäuerchen“ zu machen, um die überschüssige Luft im Bauch loszuwerden.

Zoo Berlin: Mehr als 35.000 Fans haben die Pandas schon besucht

Trotz ungemütlichen Nieselwetters besuchten seit Donnerstag rund 35.000 Panda-Fans die Zwillinge im Zoo Berlin. Allein am Sonntag statteten mehr als 9000 Besucher der Panda-Familie einen Besuch ab. „Wir freuen uns über das große Interesse an Pit und Paule. Wir möchten diese Aufmerksamkeit nutzen, um möglichst viele Menschen für das Thema Tier und Natur zu begeistern“ erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem.