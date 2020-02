Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Sattelschlepper

In Tegel wurde am Freitag ein 79-Jährige von einem rechts abbiegenden Lkw erfasst. Sie starb am Montag im Krankenhaus.

Berlin. Erneut ist auf Berlins Straßen ein Radfahrer gestorben. Die 79-Jährige wurde bereits am Freitag in Tegel von einem Sattelschlepper erfasst und erlag am Montag ihren Verletzungen.

Laut Polizei war der 42 Jahre alter Lkw-Fahrer am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr mit dem Sattelzug auf der Holzhauser- in Richtung Berliner Straße unterwegs. Dabei bog er nach rechts auf die Auffahrt der Autobahn A111 in nördlicher Richtung ab. Dabei erfasste er die Seniorin, die auf dem Radweg geradeaus fuhr. Sie wurde an den Beinen, am Rumpf und am Kopf verletzt und starb nun im Krankenhaus.

Es ist bereits die dritte Radfahrerin, die in diesem Jahr bei einem Abbiegeunfall ums Leben kam. Am 8. Dezember wurde eine 68-Jährige am Kottbusser Tor in Kreuzberg von einem Lkw überrollt. Am 19. Januar starb eine 35-Jährige in Johannisthal, nachdem sie von einem Bus der BVG erfasst wurde. Laut Polizei sind in diesem Jahr bereits neun Verkehrstote in Berlin zu beklagen.