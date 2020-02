Carsharing-Anbieter Oply gibt Dienst in Deutschland auf

Oply-Deutschland-Chefin Katharina Wagneram am Haus des Lehrers am Alexanderplatz.

Der Carsharing-Anbieter Oply gibt seinen Dienst in Deutschland auf. In Kürze verschwinden die Autos aus Berlin, München und Hamburg.

Abgang auf dem Leihwagenmarkt: Der Carsharing-Anbieter Oply stellt seinen Dienst in Deutschland am 27. Februar ein. Grund für den Rückzug sei eine geplatzte Finanzierung, wie Oply am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Anbieter war nach eigenen Angaben mit insgesamt 510 Fahrzeugen in Berlin, München und Hamburg vertreten und hatte mehr als 60.000 Kunden. „Trotz hoher Kundennachfrage und starkem Wachstum in allen drei Städten ist die für den weiteren Betrieb notwendige Finanzierungsrunde nicht zustande gekommen“, hieß es zur Begründung.

Oply war erst im Februar 2019 in Berlin gestartet

Oply, dessen Deutschlandsitz in der Hauptstadt liegt, war erst im Februar 2019 in Berlin gestartet. Das Unternehmen verfolgte anders als andere Carsharing-Anbieter einen zonenbasiertes Modell. Die Fahrzeuge mussten also in dem Gebiet, Oply sprach von „Nachbarschaft“, wieder abgestellt werden, in dem sie gemietet wurden.

Andere Anbieter wie ShareNow, ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und BMW, operieren nach dem sogenannten Free-Floating-Prinzip. Die Autos können also überall im Betriebsgebiet abgestellt werden. Erst im Mai 2019 hatte Oply seine Zonen außerhalb des Berliner S-Bahnrings ausgebaut auf dann insgesamt 65 Nachbarschaften.

Oply-Aus: Das müssen Kunden wissen

Für die Kunden bedeutet dies, dass alle vorab gebuchten und spontanen Fahrten bis Mitternacht am 27. Februar abgeschlossen sein müssen, teilte Oply mit. Die letzte 24-Stunden-Buchung müsse somit noch am 26. Februar beginnen. Spätere Buchungen seien bereits storniert worden. Mieter die dies betreffe, sollten sich per E-Mail an den Kundenservice wenden.

„Die Ausflottung der Fahrzeuge wird bereits schrittweise ab Mitte Februar beginnen“, teilt das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. In einigen Nachbarschaften werden deshalb bereits zuvor keine Autos mehr angeboten werden.

Carsharing-Anbieter Sharenow stellte Dienst in Nordamerika ein

„Unser zonenbasiertes Carsharing-Angebot passt zwar genau in die Zeit, für Finanzierungen ist es aktuell aber ein schlechtes Momentum“, sagte der Chef der luxemburgischen Muttergesellschaft Oply Mobility, Mauro Mariani. „Im letzten halben Jahr ist die Risikobereitschaft, in neue Mobilität zu investieren, stark gesunken. Trotz diverser Investorengespräche konnte mit keinem Partner eine Einigung erzielt werden.“

Das Aus kommt zu einer Zeit, da die große Euphorie auf dem Berliner Carsharingmarkt verflogen scheint. Auch um Kosten zu sparen haben die Autobauer BMW und Daimler im vergangenen Jahr ihre Carsharing-Angebote Drivenow und Car2go zur Marke Sharenow zusammengelegt. Seit Mitte Januar sind die vereinten Dienste nur noch über die App zu buchen. Trotz der Größe des neuen Anbieters macht das Unternehmen wohl keinen Profit. Erst Ende 2019 hatte Sharenow bekanntgegeben, seinen Dienst in Nordamerika ab Ende Februar komplett einzustellen. Grund seien „extrem schwierige Realitäten“.