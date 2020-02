Journalistin Reinsch wird neue Senatssprecherin in Berlin

Berlin. Die Journalistin Melanie Reinsch wird neue Sprecherin des Berliner Senats und des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD). Die 40-Jährige folgt am 1. März auf Claudia Sünder, die nach drei Jahren in dem Amt eine Tätigkeit in der Wirtschaft übernimmt, wie am Dienstag bekannt wurde.

Reinsch stammt aus Niebüll in Schleswig-Holstein, hat eine Ausbildung als Mediengestalterin absolviert und Kommunikationswissenschaften studiert. Nach einem Volontariat bei der "Märkischen Oderzeitung" wurde sie dort Lokalredakteurin, ehe sie 2012 als Online-Redakteurin und -Reporterin zur "Berliner Zeitung" und dem "Berliner Kurier" wechselte.

Von 2015 bis 2018 berichtete Reinsch als bundespolitische Korrespondentin der DuMont-Hauptstadtredaktion unter anderem für beide Blätter. Seit 2018 war sie landespolitische Korrespondentin bei der "Berliner Zeitung".

Im November vergangenen Jahres war bekanntgeworden, dass Sünder (50) das Rote Rathaus verlässt und zum 1. April Geschäftsführerin bei einem Projektentwicklungsunternehmen in der Baubranche wird.