Tausende Waffen an Berliner Gerichten sichergestellt

Berlin. An Berlins Gerichten werden immer mehr Waffen sichergestellt. Allein am Amts- und Landgericht Moabit beschlagnahmten die Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr 3314 Messer. Im Jahr davor waren es noch 2000. Dazu kamen 285 sonstige Waffen und 9952 Gegenstände, die nicht mit in das Gebäude genommen werden durften, darunter auch Glasflaschen, Nageletuis und Pfefferspraydosen.

Auch an allen anderen Berliner Gerichtsstandorten stieg die Zahl der sichergestellten Waffen. Besonders hoch war die Zahl im Amtsgericht Neukölln. Dort wurden 988 Messer (2018: 766), 302 Werkzeuge (Hammer, Schraubendreher), 302 Pfefferspraydosen, 304 Glasflaschen und 64 Multitools eingezogen. Das geht aus der Antwort der Justizverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der Linksfraktion hervor.

Insgesamt wurden demnach rund 20.000 Waffen und gefährliche Gegenstände an den Gerichten eingezogen worden. Seit 2018 sind verbindliche Einlasskontrollen an allen Berliner Gerichten vorgeschrieben. An einigen Gerichtsstandorten sind sie jedoch wegen baulicher Mängel noch nicht vollständig umgesetzt, heißt es in der Antwort.