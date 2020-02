Netzhoppers wollen in Friedrichshafen gewinnen

Beim Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee wächst das Selbstvertrauen. Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien ist den Brandenburgern auch vor der schweren Aufgabe bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen am Mittwoch (20.00 Uhr/sporttotal.tv) nicht bange. "Wir fahren nicht an den Bodensee, um dort freiwillig die Punkte abzuliefern", sagte Trainer Mirko Culic. Der Serbe feiert am Spieltag seinen 57. Geburtstag. Ein Sieg wäre für ihn ein willkommenes Geschenk.

In der Tabelle haben sich die Netzhoppers auf Platz acht vorgearbeitet. Sogar Rang sieben scheint bei nur noch vier Zählern Rückstand auf die dort platzierten SWD powervolleys Düren nicht mehr unerreichbar. Doch davon will Culic nichts wissen: "Die Normalrunde in der Bundesliga endet in sechseinhalb Wochen. Wir tun gut daran, immer nur von Woche zu Woche zu denken."

In ihren bisherigen zehn Saisons in der höchsten deutschen Spielklasse haben die Netzhoppers noch nie gegen Friedrichshafen gewonnen. Aber das Team vom Bodensee ist in einer Krise. So leistete sich die Mannschaft unlängst sogar einen peinlichen 2:3-Ausrutscher beim in die Insolvenz geratenen Tabellenletzten Volleys Eltmann. "Das zeigt: In dieser Saison ist in der Liga alles möglich", sagte Culic. Am vergangenen Wochenende verlor der VfB 1:3 in Frankfurt. "Wenn wir Friedrichshafen überhaupt mal schlagen wollen, dann ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt", sagte Manager Arvid Kinder.