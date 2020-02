Neue Staffel "Bad Banks": Schuch baut eigene Vorurteile ab

Berlin. Schauspieler Albrecht Schuch (34) hat bei den Recherchen zur Serie "Bad Banks" auch eigene Vorurteile hinterfragt. Sein Bild von Bankern seien ziemlich banal gewesen. "Ich dachte an geldgeile, oberflächliche Schnösel, die nur an sich denken zum Beispiel", sagte Schuch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Solche Menschen gebe es, aber eben nicht nur. "Da sind auch Menschen, bei denen niemand darauf kommen würde, dass sie Banker sind. Da sind Menschen, die deine besten Freunde werden könnten", sagte Schuch.

Die Serie "Bad Banks" auf Arte und ZDF spielt in der Finanzwelt, nun wird die zweite Staffel gesendet. Schuch spielt erneut den Banker Adam Pohl. Zur Vorbereitung auf seine Rolle hatte er sich nach eigenen Angaben mit mehreren Experten aus der Branche getroffen.

"Jeder Mensch hat meiner Meinung nach ein bestimmtes Bild über den Journalisten, über den Banker, über den Schauspieler", sagte Schuch ("Systemsprenger", "Kruso"). "Und sich dazu zu bringen, zu sagen: "Hey, Moment mal, stopp! Ich versuche, das nochmal zurückzunehmen", das hilft mir als Mensch und als Schauspieler."

Die zweite Staffel von "Bad Banks" läuft auf Arte am Mittwoch ab 20.15 Uhr und im ZDF am Samstag ab 21.45 Uhr.