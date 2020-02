Hertha BSC im DFB-Pokal bei Schalke 04 gefordert

Berlin. Mit Neuzugang Krzysztof Piatek in der Startelf will Fußball-Bundesligist Hertha BSC einen Schritt in Richtung des DFB-Pokalfinales im eigenen Stadion machen. Trainer Jürgen Klinsmann gab dem polnischen Offensivmann für das Achtelfinal-Duell heute (20.45 Uhr/Sky) bei Schalke 04 eine Einsatzgarantie von Beginn an. Mit einem Sieg könnten die Berliner erstmals seit der Saison 2015/2016 wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen und so den Traum vom ersten Endspiel im heimischen Olympiastadion wahren. Für den Hauptstadtclub ist es bereits das zweite Duell innerhalb von fünf Tagen gegen den Revierverein. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag trennten sich beide Teams 0:0.

( dpa )