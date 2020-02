Schweigen im Kurt-Schumacher-Haus: Kandidatenduos wollen an die Parteispitze, die Partei hat aber keine Erfahrung damit.

Landespolitik Zwei Unbekannte stürzen die Berliner SPD in Verfahrensnöte

Berlin. Die ersten Kandidaten stehen schon fest, wie aber der neue Landesvorstand der Berliner SPD gewählt wird, das ist noch nicht klar. Nachdem die SPD auf ihrem letzten Parteitag mehrere Beschlüsse zu Parteistatuten gefasst hatte, besteht Unklarheit darüber, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Am Montag konnte die Partei keine Auskunft über den weiteren Weg bis zur Wahl eines neuen Landesvorsitzenden im Mai machen.

Neu ist für die Partei, dass sich bislang zwei Führungsduos bewerben wollen, bislang stand jeweils nur eine Person an der Spitze. Unklar ist, welche Voraussetzungen für ein Mitgliedervotum bestehen. Mit Familienministerin Franziska Giffey und Fraktionschef Raed Saleh sowie Angelika Syring und Ulrich Brietzke haben sich zwei Kandidatenpaare gemeldet, in der Parteizentrale im Kurt-Schumacher-Haus herrschte am Montag aber Rätselraten, wie damit umgegangen werden soll, eine Auskunft gab es nicht.

Die beiden Unbekannten wenden sich gegen Mauscheleien

Dessen ungeachtet haben die beiden weitgehend unbekannten Syring und Brietzke ihre Gegenkandidatur am Montag noch einmal begründet. Sie stören sich am bisherigen Verfahren der Kandidatenauswahl. Die Ablösung des bisherigen Landeschefs und Regierenden Bürgermeister Michael Müller durch Giffey/Saleh sei in Hinterzimmermauscheleien beschlossen worden, ohne die Parteimitglieder zu beteiligen, kritisieren die beiden Gegenkandidaten.

„Wir fordern die Trennung von Amt und Mandat“, sagte Angelika Syring am Montag. Aus ihrer Sicht bündele sich zu viel Macht bei den Mandatsträgern in der Partei. „Dadurch sind die Entscheidungsträger in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt.“ Aus ihrer Abneigung gegen den Spandauer SPD-Chef und Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus Raed Saleh, macht Syring kein Hehl. „Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass Saleh Landesvorsitzender wird“, sagt Syring. Ihr missfalle der Führungsstil des Spandauers.

Beide kritisieren Raed Salehs Führungsstil

Die Abneigung gegen Saleh teilt Ulrich Brietzke. „Uns wäre 1000 Mal lieber gewesen, Franziska Giffey hätte alleine kandidiert“, sagte der 54-Jährige. Der maßgeblich von Saleh eingefädelte Personal-Coup an der Spitze der Landes-SPD sei eine reine Show-Veranstaltung gewesen, sagt Brietzke.

Angelika Syring

Foto: picture alliance

Das Bewerber-Paar selbst strebt nach eigenen Angaben kein öffentliches Amt an, wie sie es in ihrem Bewerbungsschreiben formuliert hatten. „Um den Mitgliedern der SPD die Möglichkeit zu geben, sich an dem Entscheidungsprozess zu beteiligen, haben sich die Initiatoren Angelika Syring und Ulrich Brietzke, die selbst keinerlei Ambitionen auf öffentliche Ämter haben, dazu entschlossen, ein Mitgliederbegehren durchzuführen“, heißt es darin. Sie wollen durch ihre Kandidatur vor allem den innerparteilichen Diskussionsprozess vorantreiben - von einer Wahl gegen das prominente Duo Giffey/Saleh gehen sie selbst nicht aus.

Syring/Brietzke sind weitgehend unbekannt

Syring ist SPD-Mitglied seit 2000 und in der Spandauer SPD verankert, obwohl sie in Blankenfelde-Mahlow wohnt. Bis vor Kurzem war sie Vorsitzende der „Arbeitsgruppe Selbstständige“ in der SPD, wurde aber vor kurzer Zeit vom Musikunternehmer und ehemaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner abgelöst. „Wir wollen unsere SPD als Mitgliederpartei aufstellen“, begründet Syring ihre Kandidatur. Die Partei solle mehr „SPD-von-unten“ wagen.

Ulrich Brietzke

Foto: Privat

Ihr Mitkandidat Ulrich Brietzke ist ebenfalls in der AG Selbstständige aktiv. Der Versicherungskaufmann stammt ursprünglich aus Lichtenberg, ist jetzt aber in Reinickendorf organisiert, wo er aber noch nicht an maßgeblicher Stelle aufgefallen ist.

Raed Saleh hatte den Führungswechsel ausgehandelt

Die Konstellation mit den etablierten Giffey/Saleh gegen die unbekannten Syring/Brietzke erinnert an die Kandidatenwahl des Bundesvorstandes im vergangenen Jahr. Überraschend setzten sich die unbekannten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sich gegen Klara Geywitz und Bundesfinanzminister Olaf Scholz durchsetzten. „Die Bundes-SPD hat vorgemacht, wie es geht, wir erteilen jeglichen Hinterzimmer-Kungelrunden eine klare Absage“, schrieb Brietzke nun in seinem Bewerbungsschreiben.

Am vergangenen Mittwoch hatten Müller, Giffey und Saleh den Stabwechsel an der Spitze der Hauptstadt-SPD der Öffentlichkeit präsentiert. Demnach kandidiert Müller nicht mehr als Landesvorsitzender, stattdessen sollen Giffey und Saleh die Partei als Doppelspitze führen. 2021 strebt Müller dann den Wechsel in den Bundestag an - der Weg für die populäre Bundesministerin Giffey als Spitzenkandidatin ins Rennen um das Rote Rathaus zu gehen, wären frei.

