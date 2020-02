Radfahrer stirbt in Friedrichshagen

Berlin. Ein Radfahrer ist in Berlin-Friedrichshagen gestorben. Der 53-Jährige war am späten Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rad auf einem Gehweg in der Drachholzstraße gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Ein Passant entdeckte den Mann und alarmierte Rettungskräfte und Polizei. Die Retter versuchten erfolglos, den 53-Jährigen wiederzubeleben. Die genaue Todesursache werde ermittelt, sagte eine Sprecherin. Laut Polizei ist es der achte Verkehrstote in Berlin in diesem Jahr.

( dpa )