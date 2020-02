Schulbauoffensive kommt nur schleppend voran

Hochgestellte Stühle in einem Klassenraum einer Schule sind zu sehen.

Berlin. Die milliardenschwere Schulbauoffensive in Berlin kommt nur schleppend voran. 2018 und 2019 gaben die Bezirke ein Drittel der bewilligten Gelder für Sanierung und Neubau von Schulen gar nicht aus. Das geht aus einer Antwort der Bildungsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU hervor, über die am Montag zuerst der "Tagesspiegel" berichtete.

2018 blieben demnach 120 Millionen Euro liegen, im Jahr darauf Geld in ähnlicher Größenordnung. Betroffen seien rund 600 Baumaßnahmen an etwa 400 Schulen, hieß es. Als Gründe nennen die Bezirke vor allem fehlende Planungs- und Baukapazitäten. In etlichen Fällen gingen auf Ausschreibungen überhaupt keine wirtschaftlich zu vertretenden Angebote ein.

Insgesamt will der rot-rot-grüne Senat bis 2026 etwa 5,5 Milliarden Euro für die Schulbauoffensive ausgeben. Wenn diese nicht wie geplant vorankommt, droht angesichts des anhaltenden Zuzuges nach Berlin ein Mangel an Schulplätzen. Vor diesem Hintergrund fordern CDU und FDP eine Beschleunigung des Schulbaus etwa durch bessere Steuerung und vereinfachte Ausschreibungen. Auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte zuletzt mehrfach erklärt, dass mehr Anstrengungen nötig seien, um die ehrgeizigen Ziele der Koalition zu erreichen.