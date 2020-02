Verkehr in Berlin: Stau auf der A100

Berliner Autofahrer müssen sich am Montagmorgen in Geduld üben. Auf der A100 kommt es zu Bauarbeiten. Wir geben einen Überblick.

Staus, Baustellen und Verkehrsbehinderungen auf den Weg in die Innenstadt: Viele Autofahrer haben am Montagmorgen mit diesen Problemen zu kämpfen. Wir geben einen Baustellen-Überblick.

A100/A111

Seit Sonnabend ist auf der A100 zwischen der Anschlussstelle Kurfürstendamm und der AS Heckerdamm auf der A111 der linke Fahrstreifen teilweise gesperrt. Dies gilt bis zum 8. Februar. Es werden Bohrarbeiten durchgeführt. Im Baustellenbereich stehen nur zwei statt drei Fahrstreifen zur Verfügung. Aufgrund der Baustelle auf der A100/A111 Richtung Nord staut es sich auch auf der A115 (AVUS) vor AD Funkturm.

Auf der A111 vom Autobahndreieck Charlottenburg bis Anschlussstelle Heckerdamm steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Bohrungen sind Teil der Voruntersuchungen für die Planungen zum Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Brücke, des AD Charlottenburgs und für den Umbau des AD Funkturm, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Hier gelangen Sie zur Live-Verkehrskarte.

Die Autobahneinfahrten an der AS Kurfürstendamm (Zufahrt Halenseestraße) und der AS Spandauer Damm sind während der gesamten Bauzeit in Richtung Wedding gesperrt.

Nächtliche Sperrung der A100 und A111

Zum Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung und der temporären Verkehrsführung müssen die A100 und die A111 in Fahrtrichtung Nord in diesen Abschnitten zeitweise gesperrt werden. Das geschieht in der Nacht vom 8. Februar zum 9. Februar jeweils von 22 bis 5 Uhr.

Foto: Zeppelin Rental GmbH

Das ist die Umleitung

Während der nächtlichen Sperrung der A100 und A111 erfolgt die Umleitung über die Verbindung Fürstenbrunner Weg – Königin-Elisabeth-Straße – Messedamm. Weitere Bedarfsumleitungen werden ausgeschildert.

Wedding

Auf der Seestraße starten an der Kreuzung Müllerstraße in Richtung A100 Bauarbeiten. Dafür wird die Fahrbahn bis Mitte Februar von zwei auf eine Geradeausspur verengt.

Westend

Auf der Heerstraße beginnen am Morgen Fahrbahnsanierungsarbeiten. Stadteinwärts ist die Fahrbahn in der Zufahrt zum Theodor-Heuss-Platz bis Mittwoch auf zwei Fahrstreifen verengt.

Charlottenburg

Ab 12 Uhr stehen an der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße im gesamten Kreuzungsbereich wegen Bauarbeiten weniger Fahrstreifen zur Verfügung. zu Fahrstreifenreduzierungen. Die Bauarbeiten dauern bis Ende März.

Neukölln

An der Kreuzung Hermannplatz/Karl-Marx-Straße starteten am Montagmorgen die Bauarbeiten an den Ampeln. Es kommt bis Donnerstag, 06.02.2020 zu Fahrstreifenreduzierungen im gesamten Kreuzungsbereich.

Rummelsburg

Auf der Hauptstraße begannen in Richtung Ostkreuz Bauarbeiten. Vor der Saganer Straße ist die Fahrbahn bis Mitte Februar auf einen Fahrstreifen verengt.