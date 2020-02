Auto landet in Straßenbahngleis, Fahrer flüchtet

Berlin. Ein alkoholisierter Autofahrer hat beim nächtlichen Abbiegen in Berlin-Prenzlauer Berg die Straße verpasst und ist mit seinem Wagen in einem Straßenbahngleis stecken geblieben. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, flüchtete der 48-Jährige kurzerhand zu Fuß und ließ das Auto wenige Minuten nach Mitternacht stehen. Der Straßenbahnverkehr war für rund anderthalb Stunden blockiert.

Polizisten trafen den Mann dann in seiner Wohnung in Moabit an. Eine Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von rund 1,3 Promille ergeben, hieß es. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er kam vorübergehend in Polizeigewahrsam. Dort wurde ihm Blut entnommen.