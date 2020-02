Weitere Bewerber für Berliner SPD-Spitze

Berlin. Für den Vorsitz der Berliner SPD haben sich neben Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und SPD-Fraktionschef Raed Saleh weitere Interessenten gemeldet. Die stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD, Angelika Syring, und Ulrich Brietzke hätten eine gemeinschaftliche Kandidaturerklärung und einen Antrag auf ein Mitgliederbegehren eingereicht, teilte eine Sprecherin der Berliner SPD am Samstag mit. "Wir prüfen nun das Verfahren."

Zuvor hatte der "Tagesspiegel"-Newsletter "Checkpoint"" berichtet. Dem Bericht zufolge geht es Syring und Brietzke ums Prinzip - Ambitionen auf öffentliche Ämter hätten sie nicht, hieß es.

Giffey hatte am Mittwoch mit dem bisherigen Amtsinhaber und Regierenden Bürgermeister, Michael Müller, bekanntgegeben, Vorsitzende der Berliner SPD werden zu wollen - in einer Doppelspitze mit Saleh. Müller will bei der am 16. Mai anstehenden Wahl nicht mehr für den Posten des Landesvorsitzenden antreten.

In ihrem Kandidatenbrief schreiben Giffey und Saleh: "Berlin ist die Stadt der Freiheit. Berlin hat Anziehungskraft. Berlin ist spannend. Berlin bietet Chancen." Das sei alles andere als ein Grund zur Klage, "aber auch ein Auftrag für uns, dafür zu sorgen, dass die guten Eigenschaften Berlins auch wirklich allen in Berlin zu Gute kommen".

Der frühere Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) sieht indes bei dem geplanten Machtwechsel auch Risiken. Giffey sei politisch mehr dem realen Leben zugeneigt als ideologischen Phantastereien, sagte der SPD-Politiker der "Welt am Sonntag". Sie und die Mehrheit der Berliner SPD passten eigentlich nicht wirklich zueinander. Er rechne aber mit einem "Moment des taktischen Stillhaltens".

Die Partei wisse genau, dass es einem Harakiri gleichkäme, "wenn sie auch ihre letzte Hoffnungsträgerin platt macht", so Buschkowsky. Giffey werde "schier übermenschliche Dompteur-Kompetenzen" benötigen, den Landesverband zu bändigen.