Füchse Berlin starten mit Sieg gegen Balingen ins neue Jahr

Berlin. Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die Rückrunde der Handball-Bundesliga gestartet. Am Sonntag gewannen die Berliner vor 8314 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Tabellen-13. HBW Balingen-Weilstetten mit 33:27 (17:14). Die Füchse bleiben damit Tabellenfünfter. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit elf und Paul Drux mit acht Toren.

Eine erste Hiobsbotschaft gab es für die Füchse bereits vor dem Spiel. Kreisläufer Mijajlo Marsenic fiel mit einer Knieverletzung aus. Dafür war Keeper Silvio Heinevetter wieder dabei, der dann auch in der zweiten Hälfte für Martin Ziemer ins Tor durfte. Und auch der erst in der vergangenen Woche verpflichtete Rechtsaußen Javier Munoz Cabezon gab sein Debüt im Füchse-Trikot.

Im ersten Spiel nach der Handball-EM taten sich die Berliner zunächst schwer, ihren Rhythmus zu finden. Erst Mitte der ersten Hälfte konnten sie sich in der Abwehr steigern und sich sukzessive erstmalig bis auf fünf Treffer absetzen (15:10). Balingen blieb aber weiter dran und verkürzte gleich nach Seitenwechsel.

Die Füchse konnten aber weiter die Führung halten, vor allem weil Drux wichtige Tore gelangen und Lindberg von der Siebenmeter-Linie cool blieb. So brachten die Füchse den Sieg routiniert über die Zeit und feierten am Ende einen ungefährdeten Arbeitssieg.