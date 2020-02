70 Vermummte bei unangemeldeter Demonstration in Kreuzberg

Berlin. In Berlin-Kreuzberg haben Randalierer in der Nacht zum Sonntag einen Streifenwagen der Polizei mit Steinen beworfen. Ein Beamter wurde durch Splitter leicht an der Hand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls in Kreuzberg zogen am Samstagabend etwa 70 Vermummte durch die Bergmannstraße, sie zündeten Pyrotechnik und skandierten Sprechchöre. Häuser und die Scheibe eines Geldautomaten seien mit Farbe besprüht und eine Mülltonne auf die Straße gezogen worden, so die Polizei.

Laut Polizei wurden 14 Demonstranten festgenommen, darunter elf Frauen. Gegen sie ermittelt der polizeiliche Staatsschutz unter anderem wegen Landfriedensbruchs und Sachbeschädigungen. Eine Sprecherin sagte, die Teilnehmer seien der linken Szene zuzurechnen oder sympathisierten mit dieser. Auf Transparenten sei Bezug zum alternativen Wohnprojekt "Liebig 34" genommen worden.

Über eine Räumungsklage gegen den Bewohner-Verein der Liebigstraße 34 ist noch nicht entschieden. "Liebig 34" gilt als eines der letzten Symbole der autonomen Szene in der Stadt.

Bei dem Angriff auf den Streifenwagen wenige Stunden später warfen laut Polizei auf dem Bethaniendamm Unbekannte mit Pflastersteinen. Einer davon traf die Windschutzscheibe. Der Polizist am Steuer fuhr davon und blieb unverletzt. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Als die Polizei mit Verstärkung anrückte, waren die Angreifer schon weg.

Es waren nicht die einzigen Steinwürfe auf Polizisten an diesem Wochenende. Auch in der Rigaer Straße flogen in der Nacht zum Samstag wieder Steine. Laut Polizei wurden vier Fahrzeuge der Einsatzkräfte sowie sechs geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein Polizist wurde demnach leicht verletzt.